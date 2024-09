Ani Samsung, ani Google, Android 15 aktualizaci do svých telefonů jako první posílá někdo úplně jiný

Tím výrobcem je Vivo a právě aktualizuje celou řadu svých smartphonů

Dostalo se dokonce i na uživatele v Česku

Android a aktualizace. To je věčné a pro mnohé velmi vděčné téma k diskuzím. A byť v oblasti délky podpory došlo v posledních letech k zásadnímu posunu kupředu, rychlost aktualizací u některých výrobců stále ještě vázne. Byť i zde existují výjimky. Mezi tradičně rychlé a vzorné v tomto ohledu patří Samsung, loni se pochlapilo i Xiaomi. Letos však všem vypálilo rybník Vivo. Do oficiálního vydání plné verze Androidu 15 pro Pixely sice ještě nějaký ten pátek zbývá, přesto Vivo plošně uvolnilo aktualizaci na Android 15.

Vivo X100 Pro Android 15 aktualizace

Tuto aktualizaci Vivo uvolnilo pro aktuální vlajkové modely řady Vivo X100, skládačku Vivo X Fold 3 a TOP modely podznačky IQOO. Android 15 aktualizace dorazila i na naše redakční Vivo X100 Pro. Vše přitom nasvědčuje tomu, že byť se aktualizace stahuje v podnabídce “Zkušební verze”, je obsažený Android 15 finální. Přinejmenším se o něm tak vyjadřuje Vivo všude v systému, identofikují jej tak nejrůznější aplikace a ani čísla verzí / sestavení nenaznačují nic jiného. Tak či onak, aktualizace pro globální smartphony dorazila také s novou verzí nadstavby Funtouch OS 15 a celou řadou vylepšení.

Kompletní seznam změn v této Android 15 aktualizaci naleznete na výše přiložených screenshotech. Na tomto místě bych však vypíchnul několik z nich. Předně, Funtouch OS 15 neznamená nijak přelomovou verzi v historii této, často ne úplně chválené, nadstavby. Spíš se budeme bavit o dílčích změnách, které ale mnohdy reflektují často zmiňované připomínky na adresu této nadstavby. Předně vzhled systému, ten sice doznal spíše jen faceliftu, kdy byly vyměněny některé popisky, ikony či ovládací prvky. Celkově ale Funtouch OS 15 působí o něco málo moderněji a začištěněji. K dobrému pocitu z TOP modelu pak přispívají také inovované animace. Výrobce pochopitelně slibuje i zlepšení celkové rychlosti a výkonu systému. Za sebe pak mohu prohlásit, že přinejmenším přepracované animace skutečně fungují a pocitově je plynulost systému na té nejvyšší úrovni.

Změny vizuální i funkční

Seznam vizuálních změn pak zahrnuje také pár nových widgetů či několik nových témat a tapet – a to nejen statických ale i živých. Zajímavou novinkou je pak možnost vytvořit z jakéhokoli lokálního videa živou tapetu. Je zde však také řada praktických funkcí a novinek. Zvlášť kvituji lépe uspořádané menu nastavení, které na první pohled působí o něco přehledněji. Osobně jsem pak rád za možnost přidat na domovskou obrazovku velké složky, která mi u Viva dlouho chyběla. Dále zde máme vylepšení jako lepší možnosti formátování textu v aplikaci poznámky a export poznámek do Wordu či integrace Google Lens do chytrého bočního panelu. Zaujalo mě také jedno nové rychlé gesto pro přechod aplikace do režimu v okně a jedno také pro přechod mezi rozdělenou obrazovkou a režimem okna. Vylepšení doznalo také zabezpečení a ochrana soukromí. Například vyskakovací okno s otiskem prstu nově obsahuje více informací o tom, co a kde potvrzujete.

Nebyly by to pořádné softwarové novinky v Android 15 aktualizaci, kdyby v nich chyběla alespoň nějaká zmínka o AI. I ta v rámci velké aktualizace dostala svůj prostor a to konkrétně v aplikaci Alba. Do už tak vcelku solidního editoru fotografií nově přibyla možnost automatického vylepšení, nebo opravy chcete-li, snímků pomocí umělé inteligence. U mnou testovaných fotografií jsou pak výsledky oprav poměrně srovnatelné s autoamatikou v Google Fotkách, ale Vivo je překvapivě přece jen malinko blíže mým preferecím, protože jeho automatika snímky tolik nepřesaturuje. To však není jediná zajímavá novinka v této aplikaci. U snímků dokumentů můžete nově použít funkci “Odstranit stíny” díky čemuž budou dokumenty lépe čitelné a blíže skenu než klasickému snímku. Dále by pak měla být AI chytřejší při rozdělování snímků do kategorií a vyhledávání. Přibyla funkce Vzpomínkový film známá z Fotek Google, kdy aplikace vytvoří ze snímků video proložené tématicky vhodným hudebním doprovodem. A v neposlední řadě vám bude aplikace dávat návrhy na smazání nepovedených nebo duplicitních fotek.

Jedna velká novinka v oblasti fotoaparátu

V neposlední řadě pak stojí za zmínku i jedna novinka, která do Vivo X100 Pro přibyla těsně před aktualizací na Android 15 a přímo s ní tak úplně nesouvisí. Jde o nový režim v aplikaci fotoaparátu nazvaný “Humanistic street snap camera“. Vivo tento režim popisuje jako režim pro “pouliční fotky lidí”, já bych o něm mluvil jako o profesionálním režimu pro portrétní snímky. Tak jako tak, nalezneme zde celou řadu nástrojů jako v klasickém profesionálním režimu, navíc je zde ale možnost využít přednastavené režimy nebo si vytvořit vlastní předvolbu. Nechybí režim zobrazení dat, kde přehledně vidíte také parametry jednotlivých funkcí. Samozřejmostí jsou pak hrátky s hloubkou ostrosti nebo přepínání mezi simulovanými objektivy, navíc s podporou hyperfokální vzdálenosti – tedy s výjimkou 85mm objektivu.

Jak nainstalovat Android 15 aktualizaci pro Vivo X100 Pro?

Pokud chcete Android 15 aktualizaci nainstalovat, sama na vás zatím “nevyskočí”. Pro její vyvolání musíte povolit instalaci zkušební verze. To provedete následujícím způsobem:

přejděte do menu Nastavení vyberte položku “Aktualizace systému” v pravém horním rohu klepněte na tři tečky zde vyberte položku “Zkušební verze” měli byste vidět dostupnou novou zkušební verzi zvolte “Aktualizovat nyní”

V době psaní tohoto článku je na redakčním Vivo X100 Pro nainstalována zkušební verze po dobu jednotek hodin a zatím jsem na žádné bugy či jiné problémy nenarazil. Přesto mějte na paměti, že výrobce stále neoznačuje tuto aktualizaci jako finální verzi a tak zde na nějaké problémy můžete (ale nemusíte) narazit. Výrobce sám však před instalací této verze nijak zásadně neodrazuje ani neupozorňuje na nějaké možné chyby.

Co říkáte na rychlost aktualizace a novinky, které Vivo přineslo?

Zdroj: vlastní