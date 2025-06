Vivo X Fold 5 míří vysoko: nabídne extrémní jas, špičkový displej a nový fyzický prvek

Chystaný Vivo X Fold 5 se začíná rýsovat jako potenciálně nejambicióznější skládací telefon značky. Podrobnosti o něm postupně odhaluje produktový manažer společnosti Vivo, Han Boxiao, a podle posledního příspěvku na čínském Weibu se máme opravdu na co těšit – především co se týče displeje.

Vivo nasadí do vnitřní i vnější strany telefonu LTPO 8T panely, které umožňují plynulou adaptivní obnovovací frekvenci. Znamená to, že telefon automaticky upravuje počet snímků za sekundu podle toho, co právě děláte – šetří baterii při čtení, ale zajistí maximální plynulost při hraní nebo scrollování.

Hodnota, která ale opravdu vyčnívá, je 4 500 nitů lokálního špičkového jasu, což by mohlo naznačovat výbornou čitelnost i na přímém slunci. Stejnou hodnotou se může chlubit zatím třeba letošní Motorola Razr 60 Ultra, ale koho rozhodně porazí je například Oppo Find N5, jehož maximální hodnota jasu se vyšplhá „jen“ na 2 450 nitů, a to pouze u vnějšího displeje.

K ochraně očí pak přispívá vysokofrekvenční PWM stmívání, které tlumí oči unavující blikání při nízkém jasu. Co se týká oficiální garance ochrany očí, zařízení disponuje mezinárodně uznávanou certifikací TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0. Oba displeje navíc ladí barvy pomocí Zeiss Master Color, takže výsledek má být údajně věrný, sytý a profesionálně vyvážený.

Vivo X Fold 5 má i tajemné tlačítko a výjimečnou ochranu

Vizuální ukázka zařízení Vivo X Fold 5 rovněž odhaluje nové fyzické tlačítko na levém boku. Pozicí nahrazuje klasický „alert slider“ známý ze zařízení X Fold 3, ale zde funkce zatím není potvrzená – může jít například o programovatelné tlačítko nebo rychlý přepínač režimů v případě, že by se společnost chtěla inspirovat změnou u telefonů OnePlus.

Co se týká ochrany, Vivo zatím neodhalilo kompletní specifikace, ale víme, že X Fold 5 má být plně funkční i při –20 °C, takže přežije i poměrně extrémní zimu.

Stejně tak disponuje částečnou ochranou proti prachu, ale co je mezi skládacími telefony opravdu výjimečné, je voděodolnost na úrovni IPX9. To znamená, že ustojí vysokotlaký proud vody – do takových kritérií pak spadá například sprcha nebo stříkání vody z blízké vzdálenosti.

Další technické detaily musí Vivo bohužel ještě zveřejnit; zatím ale víme, že půjde o zařízení s opravdu zajímavým displejem a dobrou odolností.

