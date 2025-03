Oppo Find N5: setkání s (patrně) nejlepší skládačkou současnosti

Špičková konstrukce v hlavní roli

Skládačky nesoucí logo Oppo, potažmo OnePlus se od konkurence z řad společností Samsung, Honor nebo Huawei vždy odlišovaly svým formátem. A nejinak je tomu i v případě nového Oppo Find N5, které opět volí, při porovnání s konkurencí, daleko méně protáhlý poměr stran vnějšího displeje 20:9. V případě vnitřního displeje se pak s poměrem stran 9,9:9 jedná takřka o čtvercový displej. Osobně mi pak tento přístup vyhovuje asi nejvíce a telefon se mi lépe používá jednou rukou i v zavřeném stavu. V tomto konkrétním případě je zde však ještě jeden faktor, který ergonomii skutečně prospívá – tloušťka v zavřeném stavu činící 8,9 mm, pochopitelně tedy bez modulu fotoaparátu. Vlastně, pokud by na telefonu byl nasazený nějaký obal kryjící mezeru mezi oběma polovinami, dost možná by leckdo ani nepoznal, že se jedná o ohebný smartphone rozložitelný do velikosti malého tabletu.

Rozměry nového Oppo Find N5 jsou tak velmi podobné jako v případě Vivo X200 Pro, které momentálně již delší dobu používám. Řečí čísel se v případě Oppa jedná o 160,9 x 74,4 x 8,9 mm a 228 gramů versus 162,4 x 76 x 8,2 mm a 223 gramů u Viva. Jasně, srovnávám zde zcela rozdílné telefony – skládačku a fotografickou „bestii“. Přesto, není tak trochu fascinující, že telefon se skládací konstrukcí se již dokázal takto přiblížit konvenčnímu smartphonu? Obzvlášť, když vezmeme v potaz fakt, že Oppo do své novinky dokázalo nacpat 5600 mAh Si/C baterii – navíc s podporou 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Navíc i pocit z kvality zpracování je opravdu špičkový, chod pantu je tuhý tak akorát a nechybí ani uspokojivé klapnutí při zavírání telefonu.

Naopak při otevření telefonu na maximální úhlopříčku 8,12″ na mě zapůsobila tloušťka pouhých 4,2 mm a v neposlední řadě i to, jak bytelně telefon stále působil. Neobjevil jsem žádnou vůli v pantu a i mírnému krutu odolával zcela bez ztráty kytičky. Opomenout nemohu ani voděodolnost plnící standardy IPx8 a IPx9, která je tou správnou třešničkou na dortu. Co mi naopak trochu vadilo bylo umístění slideru pro přepínání zvukových režimů. V zavřeném stavu se totiž překrýval s horní polovinou kolébky hlasitosti a na první osahání mi trochu vadil při zvyšování hlasitosti. Na druhou stranu musím však uznat, že zde není příliš možností jak tento problém vyřešit jinak a po pár dnech bych si patrně zvykl. S pozicí tlačítka napájení se zabudovanou čtečkou otisků pak nemám žádný problém. Tlačítko je sice velmi úzké, avšak podlouhlé a mírně vystupuje nad povrch rámu, takže po hmatu se hledá dobře. Kvalitu čtečky samotné na základě tohoto letmého setkání pochopitelně posoudit nedokážu.

Zase o něco menší přehyb

Spolu s přepracovanou konstrukcí včetně nového titanového kloubu mělo nové Oppo Find N5 doručit také o něco méně viditelný a citelný přehyb displeje. Zlepšení oproti minulé generaci, respektive OnePlus Open zde skutečně znatelné je. Zda se v tomto ohledu jedná o absolutně nejlepší aktuální skládačku si bez bližšího srovnání tvrdit netroufnu, že ale mezi ty nejlepší přinejmenším patří klidně podepíšu. Přehyb sice lze cítit, ale i vzhledem ke zkušenosti se staršími skládačkami jsem přesvědčen, že jej během běžného používání budete bez větších potíží ignorovat. Zrovna tak odraz od něj je patrný pokud na něj pod určitým úhlem dopadá světlo ale opět se nejedná o nic, co by zásadním způsobem znepříjemňovalo používání telefonu v otevřeném stavu.

Oba displeje Oppo Find N5 jsou pak skutečně špičkové s jemností zobrazení přes 400 pixelů na palec v obou případech a zrovna tak s podporou HDR formátů včetně Dolby Vision a HDR Vivid. Vnější displej pak dosahuje maximálního krátkodobého jasu 2450 nitů a vnitřní nabídne až 2100 nitů. O kus důležitější hodnoty jsou však 1600, respektive 1400 nitů reprezentující maximální celoplošný jas u vnějšího a vnitřního displeje. Ani zde jsem neměl podmínky k pořádnému testu, nicméně o čitelnost displejů na slunci bych neměl obavy a celkově jde o kvalitní displeje, které jistě uspokojí i náročného uživatele. Vnější displej pak opět chrání ultratenké Nanocrystal Glass. Ohebný displej je zase opatřen dvojitou ochrannou vrstvou zajišťující – v porovnání s předešlým modelem – o 70% vyšší odolnost vůči poškrábání a o 30% vyšší odolnost při ohýbání.

O výkon se nikdo bát nemusí

Ke špičkovému smartphonu patří i špičkový výkon. Ten zde dodává Snapdragon 8 Elite a byť zde jde o slabší, sedmijádrovou, verzi rozhodně zde bude výkonu na rozdávání. Plusové body musím výrobci přičíst také za to, že telefon neexistuje pouze v 1TB / 16 GB variantě, kde je marže pochopitelně nejvyšší, ale také v nižších 512/16 a dokonce 256/12GB verzi. Kompletní specifikace pak pochopitelně naleznete v našem článku věnujícímu se představení Oppo Find N5. Z krátkého setkání si odnáším pozitivní dojem také z rychlosti a plynulosti systému, kdy animace obsažené v nadstavbě ColorOS 15 dotváří obraz špičkového zařízení. Nicméně nic jiného nelze v této kategorii, navíc s takto výkonnou sestavou v útrobách ani očekávat.

K dispozici jsem pak měl čínskou variantu smartphonu, což opět mé možnosti otestovat systém ještě o něco snížilo. Nicméně na první pohled zde nebyly viditelné žádné drastické změny oproti starší verzi ColorOS. I funkce spojené s ohebnou konstrukcí jsou veskrze známé z předešlých modelů Oppo ale i jiných značek. Nechybí tak základní věci jako plynulé navázání na rozdělanou práci po otevření telefonu, v otevřením stavu spodní dok s aplikacemi pro rychlejší multitasking či třeba upravená klávesnice rozdělená na dvě části. Multitasking je u vnitřního displeje také podpořen možností rozdělit obrazovku na tři části či ještě využít aplikace v plovoucích oknech.

Bolestivé sbohem?

Po přečtení řádků výše vás asi nepřekvapí, že si mě Oppo Find N5 získalo a moc rád bych jej přinejmenším pořádně otestoval. Bohužel, byť má telefon být dostupný globálně a na mezinárodním webu jej již naleznete, nad dostupností u nás visí otazník. Navíc cena by na mezinárodním trhu měla být nastavena na 1799€ čili v přepočtu přibližně 45 tisíc Kč. V neprospěch novinky pak hovoří i downgrade v oblasti fotoaparátů, které nyní využívají citelně menší snímače. Přesto však mám ten dojem, že jsem měl tu čest s jedním z prvních ohebných smartphonů u nějž se výrobci podařilo vyřešit většinu zásadních neduhů spojených s touto konstrukcí a doručit tak řešení, které by teoreticky mohlo slavit úspěch nejen mezi nadšenci do moderních technologií. V mnoha ohledech by se zde mohl učit i Samsung, jakožto někdejší zakladatel této kategorie.

