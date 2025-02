Honor Magic V3 po třech měsících: Nejtenčí skládačka světa v praxi přesvědčila (recenze)

Reklama

Když jsem před třemi měsíci poprvé držel v ruce Honor Magic V3, věděl jsem, že jde o něco výjimečného. Telefon s tloušťkou pouhých 9,2 mm v zavřeném stavu působí až nereálně – vždyť je jen o necelý milimetr tlustší než iPhone 15 Pro Max. A když vezmete do ruky Galaxy Z Fold6, který má v pase 12,1 mm, je rozdíl ještě markantnější. Po třech měsících používání můžu říct, že nejde jen o efektní čísla v marketingových materiálech.

Honor totiž dokázal něco, co se zatím nepovedlo velkému množství jiných výrobců – vytvořit skládací zařízení, které můžete bez problémů používat jako běžný smartphone. Zatímco Samsung u svého Foldu stále trvá na neprakticky úzkém vnějším displeji, který připomíná spíše dálkové ovládání, Honor jde mnohem rozumnější cestou. Magic V3 má v zavřeném stavu proporce běžného telefonu a to je přesně to, co většina uživatelů potřebuje.

Design a zpracování

Když vezmete Magic V3 poprvé do ruky, překvapí vás, jak „normálně“ působí. Se zavřenou konstrukcí a hmotností 226 gramů je lehčí než Galaxy S24 Ultra (234 g). Honor se tentokrát vytáhl s použitím leteckého titanu, který známe třeba z iPhonů. A musím říct, že to není jen marketingové pozlátko – telefon působí bytelně a odolně.

Výrazným prvkem je masivní fotomodul ve tvaru oktagonu. Vystupuje sice docela výrazně nad povrch, ale díky středovému umístění se telefon na stole neviklá (pakliže jej máte zavřený). Neodpustím si však jednu výtku. Honor se sice pyšní tenkým tělem, ale jak jsem psal, modul foťáků dost vyčnívá nad samotné tělo.

A ten do samotné tloušťky počítán není, protože by pak hodnota 9,2 mm vylétla na takřka dvojnásobné hodnoty. Testovaná černá varianta má na zádech matné sklo s příjemnou sametovou texturou – konečně něco, na čem nejsou vidět otisky prstů. K dispozici je i zelená se stejným povrchem, škoda jen že atraktivní červená s koženkou do Česka oficiálně nedorazila.

Displeje: Dva špičkové panely s minimálním přehybem

Zde Honor skutečně exceluje. Vnější 6,43″ OLED displej s poměrem stran 20:9 je prakticky identický jako u běžných telefonů. V praxi to znamená, že Magic V3 můžete bez jakýchkoliv kompromisů používat jako normální smartphone.

A nejde jen o proporce. Honor nasadil na vnější panel špičkové specifikace včetně LTPO 3.0 s adaptivní frekvencí 1-120 Hz a impozantním maximálním jasem 5000 nitů. To je hodnota, kterou se nemůže pochlubit ani kdejaká standardní vlajka. Jde však samozřejmě o jas, jenž se zobrazí na minimální ploše displeje při zobrazení HDR obsahu, důležitější je hodnota 2 000 nitů po celé ploše. Panel kryje nová generace skla NanoCrystal Shield 2.0, které má být údajně až 40x odolnější než u Galaxy S24 Ultra. Takové tvrzení bych ale bral s rezervou – marketingové oddělení Honoru občas rádo přehání.

Po rozevření se dostaneme k hlavní hvězdě show – vnitřnímu 7,92″ OLED displeji. Ten má téměř čtvercový poměr stran, což je na jednu stranu skvělé pro prohlížení dokumentů či webových stránek, na druhou stranu při sledování 16:9 videa dostanete poměrně výrazné černé pruhy. Maximální jas 1800 nitů sice není tolik jako u vnějšího displeje, ale v praxi jsem neměl sebemenší problém s čitelností, přestože o testování na přímém slunci nemůže být v současnosti v našich končinách řeč.

Co musím vyzdvihnout, je minimalizace přehybu. Po třech měsících používání musím říct, že Honor odvedl fantastickou práci. Při běžném používání přehyb prakticky nevidíte a všimnete si ho jen při pohledu z úhlu. Jediný, kdo dokáže nabídnout ještě méně viditelný přehyb, je podle mého názoru OnePlus Open. Oba displeje disponují PWM stmívání s frekvencí 3840 Hz u vnitřního a 4320 Hz u vnějšího displeje, což jsou jedny z nejvyšších hodnot na trhu.

Vedle Magic7 Pro vypadá V3 téměř jako normální telefon

Kvalita zobrazení je u obou panelů vynikající. Barvy jsou živé, černá je díky OLED technologii dokonale černá a pozorovací úhly jsou výborné. Oba displeje podporují HDR10+ a při sledování odpovídajícího obsahu na Netflixu či YouTube nabídnou působivý dynamický rozsah. Vnitřní displej má navíc certifikaci IMAX Enhanced, takže si můžete užít filmy přesně tak, jak je zamýšleli jejich tvůrci. Z velkých streamovacích služeb však tuto technologii zatím podporuje pouze Disney+.

Vnější displej 6,43 LTPO AMOLED, Dolby Vision, 120 Hz, 5000 nitů Vnitřní displej 7,92″ LTPO AMOLED, Dolby Vision, 120 Hz, 1800 nitů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Úložiště a RAM 512GB UFS 4.0 úložiště, 12 GB LPDDR5X RAM Hlavní fotoaparát 50 MP, f/1.6 Sony IMX906 Ultraširoký fotoaparát 40 MP, f/2,2, záběr 112˚ Teleobjektiv 50 MP, f/3.0, 3,5x optický zoom Baterie a nabíjení 5150 mAh, 66W drátové, 50W bezdrátové nabíjení Software MagicOS 9.0, Android 15 Cena od 39 990 Kč

Výkon a výdrž: Snapdragon 8 Gen 3 a obří baterie překvapí

I když už jsou na trhu telefony s novějším Snapdragonem 8 Elite, loňský model stále nabízí více než dostatečný výkon pro jakoukoliv činnost. Honor navíc čip dobře vyladil – telefon se ani při náročném hraní nebo střihu 4K videa nepřehřívá, což je u tak tenkého zařízení skutečně obdivuhodné.

Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaci s 12 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložištěm UFS 4.0 stále zajišťuje výsledky, které budou stačit naprosto každému. Telefon zvládá jakoukoliv činnost okamžitě a bez zaváhání. Při běžném používání nepozorujete jediné zpomalení nebo záseky, a to ani při náročném multitaskingu na velkém displeji. Snad mi to budete o to více věřit, když řeknu, že už nějakou dobu testuji také Magic7 Pro, jenž je osazen novějším čipsetem.

Honor čip lehce podtaktoval oproti konkurenci. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje skóre 1838/5315 bodů (single-core/multi-core), zatímco Galaxy Z Fold6 dosáhl na 2239/6894 bodů. V reálném používání tento rozdíl však nepoznáte – může jít o snahu o lepší výdrž baterie a nižší zahřívání.

Hraní her na Magic V3 je skutečný zážitek. Výkon bohatě stačí i na ty nejnáročnější tituly jako je Genshin Impact či Diablo Immortal při maximálních detailech. Díky velkému vnitřnímu displeji máte skvělý přehled o dění ve hře, jen si musíte zvyknout na čtvercovější poměr stran. Pro kompetitivní hry jako PUBG Mobile je pak vhodnější vnější displej s klasickým poměrem stran.

Při dlouhodobém hraní se telefon citelně zahřívá, což je vzhledem k tenkému tělu pochopitelné. Teploty však nikdy nedosáhly nepříjemných hodnot a výkon zůstával stabilní. Hodnoty jsem bedlivě sledoval a nikdy se mi nepodařilo překročit hodnotu 44 stupňů Celsia, což je vlastně stále přijatelný výsledek.

Honor se obecně vyznačuje podobnou filozofií jako třeba Samsung. V benchmarcích ani hrách nepodává nejlepší výsledky na trhu, namísto toho se soustředí komfort uživatele a tedy se nezahřeje tak, aby bylo jeho používání nepříjemné, zároveň tím samozřejmě šetří i baterii. Telefony od Xiaomi podávají lepší výsledky, ale nemají problém přesáhnout při delší session 50 stupňů.

Baterie překvapí kapacitou i rychlostí nabíjení

Vzhledem k extrémně tenkému tělu je překvapivé, že se Honoru podařilo do Magic V3 vměstnat baterii s kapacitou 5150 mAh. To je více než u jakéhokoliv jiného skládacího telefonu – pro srovnání, Galaxy Z Fold6 má 4400 mAh. Honor toho dosáhl použitím nové generace křemíko-uhlíkových článků, které mají vyšší energetickou hustotu.

Výdrž je však trochu rozporuplná. Při běžném používání kombinujícím vnější i vnitřní displej se dostanete na 5,5-6,5 hodiny aktivního používání. To není špatné číslo, ale vzhledem k velikosti baterie jsem čekal více. Ve dnech, kdy jsem používal převážně vnější displej, byla výdrž znatelně lepší – až 7,5 hodiny zapnutého displeje. Na jeden den používání to v obou případech stačí s rezervou, dva dny už byste museli telefon výrazně šetřit.

Kde Honor jednoznačně dominuje, je rychlost nabíjení. Díky podpoře 66W drátového nabíjení se dostanete z 0 na 53 % za pouhých 30 minut, plné nabití trvá necelou hodinu. Potěší i 50W bezdrátové nabíjení, které je tak dvakrát rychlejší než u Galaxy Z Foldu6.

Fotoaparáty: V hlavní roli periskop a portrétové efekty

Masivní kruhový fotomodul na zádech Magic V3 ukrývá trojici fotoaparátů:

50Mpx hlavní snímač (f/1.6) s optickou stabilizací

50Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5x optickým přiblížením (f/3.0)

40Mpx širokoúhlý objektiv (f/2.2) s automatickým ostřením

Kromě toho má telefon dva 20Mpx selfie snímače – jeden v průstřelu vnějšího displeje, druhý ve vnitřním displeji. Ty ale budete používat především na videohovory, protože díky vnějšímu displeji můžete na selfie pohodlně využít hlavní fotoaparáty.

Hlavní snímač s fyzickou velikostí 1/1.56″ podává velmi konzistentní výkon napříč různými světelnými podmínkami. Za denního světla pořizuje detailní snímky s lehce saturovanějšími, ale stále přirozenými barvami a širokým dynamickým rozsahem. HDR si spolehlivě poradí jak se stíny, tak s přesvětlenými oblastmi. V horších světelných podmínkách si Honor vypomáhá digitálním doostřováním, kvalita však zůstává na velmi dobré úrovni. Noční režim vytáhne překvapivé množství detailů, byť někdy mohou snímky působit až příliš světle.

ultraširoký fotoaparát hlavní fotoaparát teleobjektiv

Příjemným překvapením je kvalita periskopického teleobjektivu s ohniskovou vzdáleností odpovídající asi 90mm. Honor zde těží ze spolupráce se studiem Harcourt, známým svými uměleckými portréty – v telefonu najdete několik přednastavených portrétních stylů, které skutečně stojí za vyzkoušení. Digitální zoom funguje překvapivě dobře do přiblížení 15x, marketingových 100x je však již prakticky nepoužitelných.

Širokoúhlý objektiv s automatickým ostřením zvládá i makro záběry od vzdálenosti 4 cm. Kvalitativně je srovnatelný s budget vlajkami jako Xiaomi 14T – na krajích je patrné mírné zkreslení a ztráta detailů, ale pro běžné focení architektury nebo krajiny bohatě postačí.

ultraširoký fotoaparát hlavní fotoaparát teleobjektiv

Video lze natáčet až v rozlišení 4K při 60 fps na všech zadních objektivech se solidní stabilizací a plynulým přepínáním. Pro náročnější uživatele je k dispozici i LOG profil nebo barevné filtry v režimu Pro, to ale pouze v Full HD rozlišení. Kvalitou videa však Honor stále zaostává za špičkou v podobě Pixelů nebo iPhonů.

Software: MagicOS potřebuje vyladit

Honor Magic V3 běžel na systému Android 14 s nadstavbou MagicOS 8. Výrobce slíbil 4 velké aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat, což sice není špatné, ale konkurence v podobě Samsungu či Googlu nabízí 7 let kompletní podpory. Větší problém spatřuji v rychlostech aktualizací. Přestože MagicOS 9 měl vyjít na Magic V3 už v prosinci, aktualizaci jsem měl k dispozici až 25. ledna. Na Redditu se to mísí, někdo tvrdí, že už na něm frčí několik týdnů, jiní uživatelé stále čekají. Pokud bych si koupil telefon za takové peníze, očekával bych rychlejší a celkově lepší podporu.

Během testování jsem navíc narazil na řadu drobných chyb, které se překvapivě u modelu Magic V2, jenž jsem měl možnost také testovat, neobjevily – občas se nezobrazovaly notifikace i přes vypnutou optimalizaci baterie a některé aplikace se po rozevření telefonu automaticky nepřizpůsobily většímu displeji.

Stále to ale nemění nic na faktu, že je MagicOS neskutečně svižný a plynulý systém a s verzí 9.0 je vše ještě hezčí. Během tří měsíců jsem nezaznamenal jediné zaseknutí nebo zpomalení, a to ani při náročném multitaskingu. Animace jsou plynulé a precizně vyladěné, gesta fungují intuitivně. Systém navíc nabízí řadu užitečných funkcí – například Magic Portal umí predikovat, co chcete udělat s kopírovaným textem nebo fotkou a nabídne vám relevantní aplikace.

Snad jen škoda, že hromadu funkcí, které Honor prezentoval v Číně, jsme u nás nedostali. Například asistent YOYO, který je v podstatě AI agentem, jenž umí pracovat s aplikacemi třetích stran, je zbytku světa zapovězen.

Multitasking není silnou stránkou

Pokud mám být upřímný, právě zde má Honor stále co dohánět. Přestože jde o zařízení s velkým vnitřním displejem, možnosti multitaskingu jsou poměrně základní. Ano, můžete používat rozdělený displej pro dvě aplikace nebo plovoucí okna, ale chybí zde pokročilejší funkce. Samsung například nabízí uložené kombinace aplikací a možnost rychlého přepínání mezi nimi, OnePlus má skvělý systém Open Canvas pro práci až se třemi aplikacemi najednou. Honor nabízí jen standardní funkce Androidu s minimem vlastních vylepšení.

Po třech měsících používání jsem si na tyto limity částečně zvykl a našel si vlastní workflow – na vnějším displeji dělám rychlé úkony jako kontrola e-mailů či zpráv, na vnitřním pak pracuji s dokumenty nebo upravuju fotky. Ale pokud jste zvyklí na pokročilý multitasking z konkurenčních skládaček, budete zde trochu zklamaní.

AI funkce zatím pokulhávají

Honor se snaží držet krok v oblasti umělé inteligence, ale zatím spíše kopíruje konkurenci. AI Eraser pro odstraňování objektů z fotek je v podstatě Magic Eraser od Googlu (dokonce běží na Google Cloudu), překládání je také standardní funkce dostupná u konkurence. Chybí zde pokročilejší AI funkce, které nabízí třeba Samsung ve svém Galaxy AI.

Zajímavější je spolupráce s Googlem v oblasti rozpoznávání objektů a textu. Systém dokáže například rychle přečíst a vyplnit údaje z řidičského průkazu do formuláře nebo identifikovat produkt na fotografii a najít ho v e-shopu. Tyto funkce fungují spolehlivě, jen je škoda, že nejsou více integrovány do systému.

Do systému je však integrovaný Circle to Search, funkce bez které bych si už těžko mohl používání telefonu představit. Zmiňuju to snad v každé recenzi, tak jen v rychlosti – kromě toho, že můžete na displeji cokoliv zakroužkovat a vyhledat skrz Google, lze také překládat cokoliv na displeji. Je fuk, jestli máte puštěnou hru, Facebook nebo webovou stránku.

Honor slibuje další AI funkce v budoucích aktualizacích, včetně vylepšené detekce deepfakes ve videohovorech nebo pokročilejší úpravy fotografií. Ty měly původně dorazit společně s MagicOS 9.0, avšak k dispozici zatím stále nejsou.

Závěrečné hodnocení: Krásné tělo, uvnitř to ale trochu skřípe

Honor Magic V3 je po třech měsících používání stále fascinující kus techniky. Jeho hlavní předností je bezesporu revoluční konstrukce – je skutečně neuvěřitelné, jak tenký a praktický telefon se Honoru podařilo vyrobit. V zavřeném stavu působí jako běžný vlajkový model a to je přesně to, co většina uživatelů potřebuje.

Nadstavba MagicOS je výborně odladěná a nabízí řadu praktických funkcí. Přestože má mezery v oblasti multitaskingu, celkově jde o velmi příjemné prostředí, ve kterém se rychle zorientujete. Fotoaparáty jsou na skládací telefon nadprůměrné a v některých scénářích dokáží konkurovat i těm nejlepším klasickým smartphonům.

Komu bych Honor Magic V3 doporučil?

Honor Magic V3 je ideální volbou pro ty, kdo:

Pro uživatele, kteří chtějí skládací telefon, ale nevyhovuje jim úzký vnější displej Galaxy Z Foldu

Pro ty, kteří ocení špičkový hardware a kvalitní fotoaparáty

Pro bývalé uživatele Huawei, kterým chybí EMUI, ale nechtějí se vzdát Google služeb

Pro technologické nadšence toužící po nejtenčím skládacím telefonu na trhu

Naopak bych jej nedoporučil těm, kdo hledají pokročilé možnosti multitaskingu nebo chtějí nejdelší softwarovou podporu – zde je stále králem Samsung se svými 7 lety aktualizací.

Honor Magic V3 je jeden z nejzajímavějších telefonů, které jsem v poslední době testoval. Na rozdíl od konkurence se nesnaží být náhradou za tablet, ale spíše praktickým smartphonem, který můžete v případě potřeby rozevřít. A v tom tkví jeho kouzlo.

Aktuálně lze Magic V3 pořídit za 39 990 Kč, což je v kontextu skládacích telefonů zajímavá cena. Pro srovnání – Galaxy Z Fold6 z oficiální distribuce stojí stejně, zatímco neoficiální dovozy startují lehce nad 30 tisíci.

Klady Extrémně tenká a kvalitní konstrukce

Praktické rozměry v zavřeném stavu

Vynikající displeje s minimálním přehybem

Dobře hrající stereo reproduktory

Nadprůměrné fotoaparáty

Dostatečně výkonný hardware i v roce 2025 Zápory Základní možnosti multitaskingu

Na aktualizace si počkáte

Pouze 4 roky systémových aktualizací

Kvalita videa by mohla být lepší

Hodnocení redakce: 85 %

Co říkáte na Honor Magic V3?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Honor.