Dvoubarevná krychle s microUSB konektorem

Tablet, který samostatně není schopen fungovat

Černá dřevěná krabice nesoucí nápis First 10

Za poslední roky se u mě doma objevily vyšší desítky nejrůznějších produktů, v paměti mi uvázly například telefony BlackBerry, ty jsem doslova miloval. A rád vzpomínám na Sony Ericsson C702, to byl fešák s kvalitním fotoaparátem a nechyběl mu ani GPS modul, ve spolupráci s aplikací TrekBuddy to byl skvělý parťák na výlety.

Doma jsem našel tři netradiční výrobky a na víkend jsem si pro vás připravil malý kvíz – poznáte tyto produkty? Jeden z nich je unikát (alespoň tedy svým balením), druhý předběhl dobu. A poslední byl parádním doplňkem pro telefon, který nabízel skvělou kovovou konstrukci a parádní zvuk. Pod fotografiemi najdete název a krátký popis jednotlivých produktů. Pokud chcete přemýšlet déle, pak ve čtení nepokračujte!

Na první fotografii je speciální krabička, ve které se nacházel Sony Ericsson XPERIA Play se zajímavým příslušenstvím. Toto speciální balení nikdy nebylo oficiálně v prodeji, bylo vyrobeno pouze v deseti kusech a bylo možné jej vyhrát v soutěži, kterou kdysi pořádala společnost Sony Ericsson (v soutěži jsem neuspěl, ale o pár let později jsem telefon včetně krabice koupil od jednoho z výherců, který pro něj neměl využití). XPERIA Play byl luxusní herní telefon a mrzí mě, že výrobce tento koncept opustil. Ale ano, hry byly pekelně drahé a nebylo jich moc.

Asus posunul propojení telefonu a tabletu na novou úroveň

Na druhé fotografii se nachází Asus Padfone. Propojení mobilních telefonů a tabletů je zajímavé téma současnosti, Padfone ale předběhl dobu. A ono propojení pojal úplně jinak… Telefon se vkládá do samotného tabletu, tablet bez vloženého telefonu není schopen samostatně fungovat. Zajímavý přístup, který se neujal. Telefon v současnosti spoléhá na Android 4.1.1, díváme se na deset let starou verzi Androidu, na které už spousta věcí nefunguje. Nepřehrajete YouTube video, Obchod Play spíše nefunguje než funguje. A nefunguje ani WhatsApp, ten už pár týdnů vyžaduje alespoň Android Lollipop.

Máte Playstation Plus? Pak si můžete stáhnout Mafia II: Definitive Edition s českým dabingem čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Na posledním záběru se nachází HTC Boombass, stylový Bluetooth reproduktor, který se skvěle hodil k telefonům od HTC. A pro ty jsem před lety měl slabost, HTC One M8 byl úžasný stroj (pořád jej doma mám) a krásný byl i nástupce HTC One M9, ale ten hodně trpěl na přehřívání. Přístroje to byly krásné, skvěle fungující a dobře fotící. Hlasité reproduktory výrazně porážely konkurenci, líbilo se mi uživatelské rozhraní Sense. Ale HTC (podobně jako mnoho kdysi úspěšných výrobců) se na špici neudrželo a dnes paběrkuje.

Kolik věcí jste poznali?

Zdroj: Vlastní