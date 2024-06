K čemu kabel, když to jde i bez něho? ViewSonic přenese obraz bezdrátově!

Přenos obrazu na větší zařízení je pro některé denní chleba

Kabely jsou ovšem obtěžující a umí potrápit

ViewSonic uvedl zařízení, které obraz přenese bezdrátově

Znáte ten pocit, když máte něco prezentovat na televizi, od které vede jen krátký kabel a vy musíte stát někde poblíž, snažíte se nezavazet a přemýšlíte, jak udržet mobil a kabel a nevypadat u toho jako tydýt? Tak tomu je konec, pokud si ovšem zakoupíte zařízení od ViewSonicu pro bezdrátový přenos obrazu.

Zařízení se jmenuje nepříliš nápaditě Wireless Screen Casting Kit PJ-WPD-700. Oč méně nápaditosti ViewSonic projevil při pojmenování zařízení, o to více času věnoval detailům. Výsledkem je zařízení, které prostě dělá právě to, co od něho potřebujete.

Obsah článku

Wireless Screen Casting Kit PJ-WPD-700

Ať už jste na výše zmíněné prezentaci nebo k vám přijde návštěva a chce vidět fotky z dovolené, oceníte snadnou možnost, jak odeslat obraz z vašeho mobilu nebo notebooku na větší zařízení, jako je třeba televize nebo projektor. Doma můžete mít vychytaný ChromeCast nebo jinou podobnou technologii, ale v cizím prostředí už je to horší. Já s sebou nosil kabel s koncovkou HDMI a replikátor portů, který umí převádět signál z USB-C na HDMI. Celé to zabíralo hodně místa, protože kabel má asi 2 metry a replikátor také není z nejmenších. A pak se mně dostalo do ruky výše zmíněné zařízení od ViewSonicu.