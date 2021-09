Jak do Android Auto dostat extra aplikace? Funguje i video!

Prostředí Android Auto je bezpochyby jeden z nejšikovnějších nástrojů, které kdy Google vytvořil. Jeho základním principem je spouštění kompatibilních aplikací z mobilu rovnou na obrazovce vozidla, což nejen zpříjemňuje celkové ovládání, ale také velkou měrou zvyšuje bezpečnost při řízení. Můžeme si takto “nazrcadlit” (nicméně opravdové zrcadlení to není, jak se dozvíte posléze) například aplikace s navigací, přehrávání hudby třeba ze Spotify nebo kontakty s možností okamžitého zahájení hovoru. V tomto ohledu samozřejmě existují jistá omezení, která ale díky Googlu i nadšeným vývojářům postupně mizí.

Některé aplikace pro Android Auto stáhnete z Obchodu Play…

Samotný americký gigant před několika měsíci umožnil do Android Auto vyvíjet a vkládat aplikace třetích stran. V současnosti tak platí, že velká spousta aplikací, které běžně stáhnete do mobilu z Obchodu Play, umí fungovat i v autě. Kompletní přehled aplikací, které jsou pro AA oficiálně určeny, najdete v našem starším článku.

Toto otevření systému mimo jiné způsobilo boom v nabídce navigací, takže nyní můžete na obrazovku dostat nejen Google Mapy či Waze, ale také Mapy.cz, MapFactor Navigator nebo třeba Sygic. Kromě nich pak spousty dalších podcastových, komunikačních či zpravodajských aplikací. Ale my jsme vám slíbili víc, například video.

Cokoli je oficiálně určeno pro Android Auto, to by také mělo bez problémů fungovat po stažení z Obchodu Play. Dá se ale jít i za tyto hranice, i když trochu omezeně. Pokud jste někdy zatoužili po plnohodnotném zrcadlení mobilního displeje na obrazovku auta, dá se to zařídit. Widgety na plochu AA? Taky mohou být. Stejně jako digitální “budíky” ukazující stav auta. Třešničkou na dortu je, že si na obrazovce v autě můžete pouštět videa z YouTube.

Pouštění videí v autě opravdu dobře zvažte Pro oficiální blokaci přehrávání videí nebo třeba hraní her na obrazovce v autě existují zřejmé bezpečnostní důvody. Proto důrazně doporučujeme, abyste jako řidiči tuto zábavu provozovali pouze v zaparkovaném autě.

…pro několik dalších skvělých musíte jinam

Zmíněné nadstandardní funkce umí do vozidlového prostředí dostat mobilní aplikace s názvem Android Auto Apps Downloader, zkráceně AAAD. Její fígl tkví v tom, že umí vybrané neoficiální nástroje nainstalovat tak, že si AA myslí, že pocházejí z Obchodu Play. Nejásejte předčasně, nejde to použít na libovolnou aplikaci, kterou si usmyslíte. V AAAD je několik vybraných, které jsou toho hodny, nicméně právě ty pro zrcadlení nebo pouštění YouTube videí mezi nimi nechybí. Jak tedy AAAD použít?

Waze má v Android Auto nový vzhled. Má být přehlednější čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Instalace aplikace Android Auto Apps Downloader

Otevřete v mobilu adresu, kde se nachází instalátor AAAD Rozbalte nabídku Assets a stáhněte nejnovější .APK balíček Aplikaci AAAD nainstalujte a povolte jí instalaci dalších nástrojů Nyní máte možnost instalovat zobrazené aplikace (v době vydání článku je jich 10)

Pokud vás zaujalo hlavně zmíněné sledování videí, sáhněte primárně po nástroji CarStream, který se o tuto možnost stará (s různou úspěšností) již několik let. Po instalaci skrze Android Auto Apps Downloader v pořádku funguje, přičemž je k dispozici kompletní nabídka z YouTube a šlape i hlasové vyhledávání. Stejného cíle nicméně můžete dosáhnout i zrcadlením obrazu z mobilu, pokud by vám tato alternativní metoda vyhovovala.

Myslete ale na to, že AAAD umožňuje ve své neplacené verzi nainstalovat pouze jednu aplikaci za měsíc. Pokud byste chtěli plnohodnotný přístup, vyjde na cca 90 korun. Mimo očividná pozitiva je skvělé i to, že tento šikovný nástroj je také přeložený do češtiny. A ještě jeden tip na závěr: Pokud chcete na displeji ve vozidle přeházet pozice zástupců aplikací, mrkněte na detailní postup.

Které aplikace používáte v Android Auto nejvíce?