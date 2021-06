Jaké aplikace fungují v Android Auto? Tady je celá nabídka

Android Auto je úžasný nástroj, který si od svého vydání našel obrovské množství fanoušků a uživatelů. Díky “podpultové” distribuci aplikace i v regionech, ve kterých ještě oficiálně není nebo nebyl dostupný. Můžeme k nim určitě zařadit i Česko. Když už Android Auto máte, přichází na řadu otázka, co všechno umí a může nabídnout. Kromě překlopení základních operací a interakcí z mobilu na obrazovku vozidla je to rozhodně i práce skrze aplikace, na které jsme z telefonů zvyklí. Které všechny ale toto prostředí podporuje? Máme pro vás odpověď. Nebo vlastně dvě.

Které aplikace jsou oficiálně kompatibilní s Android Auto?

Když si výše zmíněnou frázi zadáte do vyhledávání na Googlu, mezi výsledky se objeví několik přímých odkazů do Obchodu Play a také do nápovědy tohoto amerického giganta. Jsou to správné cesty, které obě vedou na správné místo. Nicméně trochu odlišně.

První odkaz míří do výběru přímo nazvaného “Aplikace pro Android Auto”, který představuje jednolitý výpis položek v oficiálním obchodě. Obsahuje skutečně mnoho nástrojů a nemusí být snadné se mezi nimi orientovat.

Pokud byste chtěli trochu strukturovanější výpis vhodných aplikací, můžete zkusit druhý odkaz. Ten také vede do Obchodu Play, tentokrát ale na mírně odlišnou stránku s parametrem “editorial_collection”, což je v podstatě známý předvýběr redakce. V něm už jsou aplikace pro Android Auto roztříděny podle tematických kategorií.

Každá ze zmíněných dvou variant se pro vyhledávání nástrojů pro automobilové prostředí od Googlu hodí jiným způsobem. Jestli chcete jen zběžně proletět všechny aplikace bez další filtrace, můžete to zkusit v prvním. Pokud chcete obsah procházet s filtrací na základě témat nebo poslání aplikací, bude se vám hodit druhá varianta. Každopádně máte všechny dostupné možnosti pohromadě na maximálně dvou místech. A snad oficiálních, ke kterým se už odkazy nebudou měnit.

Kolik aplikací máte napojených do Android Auto?