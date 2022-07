Video: Jak vypadá unikátní Nothing Phone (1) naživo?

Teprve před pár dny padlo embargo na telefon Nothing Phone (1) a tak se nyní můžeme mrknout na hromadu videí, kde je telefon vidět ve své celé kráse. Už před třemi týdny sice bylo možné ukázat veřejnosti zadní stranu a Glyph LED osvětlení, ale až nyní se můžeme mrknout na systém a třeba i na to, jak telefon fotí.

Nothing Phone (1) v prvních recenzích

Pojďme si zopakovat některé klíčové specifikace. Nothing Phone (1) disponuje 6,55palcovým OLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou tiká čip Snapdragon 778+ a na zadní straně nalezneme dva 50Mpx foťáky – hlavní a ultraširoký. Telefon má unikátní zadní Glyph LED osvětlení, které vám může pomoci nejen při nočním focení, ale třeba si jej můžete nastavit také tak, aby korespondoval s některým z vyzváněcích tónů. Na první pohled byste si jej mohli klidně splést s iPhonem 12, jelikož má velice podobné tvary. Chybí snad jen tlačítko pro přepínání profilů a šlo o takřka dokonalou kopii.

72 hours with the Nothing Phone 1!

Systém jako takový vypadá velice plynule a jde o téměř čistý Android 12 s lehkou nadstavbou Nothing OS. Slušně se jeví také fotoaparáty či již zmíněný displej, který má symetrické rámečky. Sami mrkněte na některé z videí a do komentářů nám dejte vědět, jaký máte na Nothing Phone (1) názor.

Nothing phone (1) First Unboxing

Jak se vám líbí Nothing Phone (1)?