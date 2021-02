Windows program Váš telefon bude ovládat nastavení připojeného mobilu

Mezi počítači s Windows a telefony s Androidem se poslední dobou velmi slušně rozvíjí možnosti kooperace a multitaskingu. A to hlavně díky programu Váš telefon a související aplikaci Link to Windows. Microsoft v tomto oboru hodně spolupracuje se společností Samsung, pro jejíž telefony jsou některé funkce v tento moment exkluzivní. Ta aktuálně připravovaná by ale měla potěšit fanoušky i jiných značek. V programu Váš telefon se podle všeho objeví možnost ovládání nastavení mobilu.

Po kliknutí se spustí animace...

Řeč je o několika ikonách, které se běžně zobrazují v horní rolovací nabídce. V tomto konkrétním případě jde o režim Nerušit, ovládání Bluetooth, volbu režimu vyzvánění a spouštění či vypínání hudby. Už nyní jde na počítači vidět jejich stav, brzy by ale mělo být možné je i přímo ve Windows přepínat. Tento “Indicator management” by měl být autory programu co nevidět představen. Následně bychom se mohli ovládání nastavení mobilu v pomocníkovi Váš telefon dočkat do několika týdnů.

Jak často používáte tento program? A na co?

