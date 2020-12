Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. S tím ale souvisí samozřejmě třeba také herní konzole, jejichž obraz můžete streamovat do telefonů nebo počítače. Přes ně si můžete telefony zálohovat, nebo používat aplikace jako například Můj telefon ve Windows 10. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky nad 15 000 Kč, které udělají radost každému.

Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Konzole nové generace + 4K televize + hry

Jestliže chcete udělat někomu opravdovou radost a máte dostatek financí, zvažte nákup nové konzole Playstation 5 či Xbox Series S/X. Pravda, konzole sice nejsou aktuálně dostupné, ovšem spekuluje se o tom, že poměrně dost kusů do Česka dorazí právě okolo Vánoc. A kdyby ne, můžete přece zaplatit předobjednávku a pod stromeček dát pouze vytisknuté potvrzení.

Recenze PlayStation 5, výkonné next-gen konzole

Playstation 5 přichází s novým ovladačem Dual Sense. Výkonu bude mít také na rozdávání. Sony slibuje až 120 FPS při 4K rozlišení (u vybraných titulů). O plynulost se stará 8jádrový procesor AMD generace Zen 2 se základním taktem 3,5 GHz. Grafický čip má pak výkon až 10.3 TFLOPs a nechybí ani 16 GB GDDR6 RAM paměť. Pro rychlé načítání pak slouží 825 GB SSD disk, díky kterému si budeme moci přepínat hry bleskovou rychlostí. Již z prvních záběrů je jasné, že grafika bude dechberoucí a cena konzole je nastavena poměrně rozumně. Za verzi bez mechaniky zaplatíme 10 790 Kč, za klasickou verzi s mechanikou pak 13 490 Kč. Pokud vám zbyde, můžete si koupit za 10 000 – 15 000 Kč 4K televizi, a máte vystaráno. Nesmí samozřejmě chybět ani hry. Můžeme si vybrat hned z několika titulů, jako je například Spider-Man: Miles Morales, Demon Souls, Call of Duty: Black Ops Cold War nebo Assassin’s Creed Valhalla.

Pořádný počítač i s monitorem

Nejste-li fanoušky konzolí ať už z důvodu, že vám nevoní gaučové hraní, nebo máte raději klasiku klávesnici a myš, můžete si za stejné peníze postavit solidní herní počítač a to i s monitorem. Pokud pár dní vydržíte, doporučovali bychom počkat na Ryzen 5000 a grafiky RTX 3000, ovšem tam se můžete snadno cenou dostat nad námi uvedený rozpočet. Pojďme si tedy představit trochu více budget verzi. Sestavili jsme pro vás Intel i AMD sestavy, na kterých si zahrajete většinu her na plné detaily při Full HD rozlišení a při rozumném nastavení se dostanete i na 2K rozlišení. Pokud chcete ušetřit, můžete si koupit levnější grafickou kartu jako je třeba GTX 1650 Super.

GTX 1660 Super + i5-10400F // Test in 16 Games

K sestavě jsme rovnou vybrali i VA 144 Hz monitor, který se bude hodit při hraní kompetitivních her jako je Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, PUBG, Call Of Duty: Warzone nebo třeba Overwatch. Výhodou počítače však není jen hraní her. Můžete si na něm upravit fotky ve Photoshopu či sem tam sestříhat nějaké to 4K video z dovolené. Pokud byste měli specifičtější rozpočet, napište nám do komentářů a my vám poradíme, která sestava pro vás bude ideální.

Mobilní telefon

Jestliže víte, že někomu uděláte radost pořádným telefonem, směle do toho. Jen je potřeba vědět, jakou značku osoba, kterou chce obdarovat preferuje. Ne každému totiž může sednout OnePlus, pokud je celý život zvyklý na Samsung. Mluvíme zejména o uživatelském rozhraní. Obecně je ale povedená řada Galaxy S20, doporučovali bychom však verzi FE 5G díky čipsetu Snapdragon 865.

Telefon Google Pixel 5 česká recenze Svět Androida

Za zmínku však stojí třeba také Google Pixel 5, který papírově nenabídne tak dobrý výkon, za to však kvalitní fotoaparáty i čistý a velmi svižný systém. Milovníci OnePlus jistě ocení povedené OnePlus 8T, které nabídne 120 Hz displej i hromadu výkonu. Jablíčkáři se pod stromečkem budou těšit na iPhone 12, případně jeho Pro variantu.

Notebook

Pokud chcete kvalitní notebook, který má kvalitní konstrukci, úchvatnou výdrž baterie, nádherný displej a hlavně nekompromisní výkon, běžte do MacBooku Air/Pro s čipsetem Apple M1. Osobně jsme v posledních letech počítačům od Applu příliš nefandili, ovšem to, co Apple předvedl na poslední tiskové konferenci je až neskutečné.

Apple M1 vs AMD 4900HS with RTX 2060 – Finally a Match?

Jestliže vám ale macOS nevoní, případně jste zvyklí na Windows a rádi si hrajete, máme zde jeden tip. Lenovo Legion 5 Phantom Black s grafickou kartou RTX 2060 a procesorem AMD Ryzen 7 4800H v kombinaci se 144 Hz displejem nabídne nekompromisní zážitek. Zmiňujeme konkrétně tento model, jelikož s ním máme osobní zkušenosti a chválíme nejen výkon a displej, ale také povedenou konstrukci s účinným chlazením.

Máte tipy na jiné vánoční dárky nad 15 000 Kč?