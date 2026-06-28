Valve chce Steam Machine zlevnit, zatím to ale nejde. Může za to nedostatek pamětí Hlavní stránka Zprávičky Inženýři Valve přiznali, že by Steam Machine rádi prodávali levněji a oslovili víc hráčů Zlevnění ale neslibují – ceny pamětí žene vzhůru hlad po čipech pro umělou inteligenci Podle šéfa Micronu má nedostatek pamětí RAM polevit nejdřív v roce 2028 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Herní počítač/konzole Steam Machine se konečně dostává do prodeje a jeho cena rozdělila hráče. O jeho startu, výbavě i ceně jsme psali před pár dny; teď k tomu přibyla debata o tom, proč vyšel dráž, než mnozí doufali. Sami inženýři Valve totiž přiznávají, že by stroj nejradši prodávali za méně – jenže kvůli pokračujícímu nedostatku pamětí žádné zlevnění v dohledné době neslíbí. Proč Steam Machine vyšel dráž, než čekali fanoušci Připomeňme, že Steam Machine startuje na zhruba 25 tisících korun za základní verzi s 512GB úložištěm. Na malou krabičku pod televizi, která zdaleka nenabídne lepší výkon než klasický počítač v téže cenovce, jde o poměrně vysokou částku. Důvod přitom neleží ani tak v marži výrobce jako v situaci na trhu s pamětmi: ceny čipů RAM i úložišť žene vzhůru obrovská poptávka datacenter a umělé inteligence, takže hardware zdražuje napříč celou branží. „Čím levněji, tím líp,“ vzkazuje Valve Že je cena vysoká, ostatně uznává i samotné Valve. V rozhovoru pro server Digital Foundry inženýři Pierre-Loup Griffais a Yazan Aldehayyat otevřeně přiznali, že by stroj rádi nabízeli za méně. „Nemá pro nás smysl držet hardware na vysoké ceně,“ řekl Griffais s tím, že počítač má lidi především propojit s jejich hrami – a tak platí jednoduché pravidlo: čím levněji, tím líp. Steam Machine jde konečně do prodeje! Známe cenu, dostupnost i výkon Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Jeho kolega ale rovnou krotí očekávání. „Rádi bychom Steam Machine zlevnili a dostali ho k víc lidem, ale nechci nikomu slibovat, že to přijde brzy,“ uvedl Aldehayyat. Na otázku, jestli ceny spadnou, až odezní nedostatek pamětí, dodal, že nic takového v dohledné době nečeká. Kdy by mohly ceny pamětí klesnout? A právě v tom je zakopaný pes. Ceny pamětí nahoru tlačí hlavně zbrojení okolo umělé inteligence – datacentra skupují čipy ve velkém a na spotřební elektroniku jich zbývá méně. Podle generálního ředitele Micronu Sanjaye Mehrotry má nedostatek RAM vydržet zhruba do roku 2027 a teprve v roce 2028 se začít postupně zlepšovat. Pro českého kupce z toho plyne střízlivý závěr: jestli nákup odkládáte a spoléháte, že Steam Machine brzy zlevní, můžete si počkat klidně rok i dva – a ani pak to není jisté. Koupili byste si Steam Machine i za současnou cenu, nebo počkáte na zlevnění? Zdroje: Digital Foundry, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hardware herní konzole Steam Steam Machine Valve Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Microsoft připustil možnost instalace Windows 11 na "nepodporovaný hardware", ale příliš nejásejte Libor Foltýnek 12.12.2024 Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024 Začínáte s Androidem a muzikou v telefonu? Poradíme vám, jak na to! Jaromír Tykal 9.1.2013 Češi, Kingdom Come: Deliverance je na Steamu za hubičku! Připravte se na dvojku za cenu jednoho piva Jakub Kárník 2.9.2024