V pátek jdou do prodeje Xiaomi Mi Watch Color. Už víme cenu i specifikace

Chytré hodinky Color od Xiaomi, jejichž představení před pár dny proběhlo jako blesk z čistého nebe, putují v Číně do prodeje již tento pátek. U nového přístroje s údajně 1540 barevnými variantami jsme ale zatím nevěděli hlavně částku, za kterou se začnou prodávat. Ta se teď na jednom z dalších produktových plakátů objevila a je poměrně příjemná. Cena Xiaomi Mi Watch Color bude v domovské Číně začínat na 799 Yenech, což je v přepočtu asi 2600 Kč. Až dorazí k nám (nepochybujeme o tom), cena bude jistě vyšší o clo a daň. Díky dřívějším reálným fotografiím prodejního obalu už jsou také známé specifikace.

Produktové označení hodinek je XMWT06. Budou mít AMOLED displej o velikost 1.39 palce a s rozlišením 454 x 454 pixelů. Budou přítomny také technologie Bluetooth 5.0 LE i GPS a GLONASS. Baterie s kapacitou 420 mAh o deset jednotek překoná baterku z Amazfit GTR ve 47mm verzi. Tyto dřívější hodinky byly mimochodem s oznámením nových Color zlevněny a už jsou v Číně asi o stovku levnější.

Bohužel bez LTE

Nízká cena Xiaomi Mi Watch Color se ale projevila na jedné podstatné síťové technologii. Hodinky nebudou umět LTE. Mezi další potvrzené parametry ale patří NFC, ochrana proti vodě do pěti atmosfér, activity tracking, monitoring tepu nebo podpora XiaoAI Asistenta. Propojení by mělo fungovat s telefony s androidem od 4.4 KitKat a novějšími.

Jak jsme se dozvěděli už z prvních zmínek, hodinky cílí hlavně na mladé a hravé uživatele, kteří se s pestrými barvami patřičně vyřádí. Jsme zvědaví, jaká bude u Xiaomi Mi Watch Color cena za další náhradní či doplňkové díly. Zejména za barevné řemínky, které jistě budou pro kreativní duše primárním cílem. Hovoří se také o tom, že by mohla na trh přijít i o něco menší verze hodinek. V takovém případě by se asi dalo počítat s o něco menší baterií a hlavně také cenou. Budeme to pro vás sledovat.

Lákají vás pestré hodinky Xiaomi Mi Watch Color?

Zdroj: Gizmo + Gizmo