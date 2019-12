Xiaomi nezahálí. Na trh pošle hodinky Color s 1540 barevnými variantami

Nejsou to ani tři dny, co jsme vás informovali o nově chystaných chytrých hodinkách od Xiaomi, a jsme tu s podobnou zprávou znovu. Čínská firma, respektive její dceřiná značka Mijia, zveřejnila na sociální síti Weibo obrázky s hodinkami, které údajně mají nabídnout 1540 různých barevných variant. Ty si bude moci zvolit a poskládat přímo zákazník. Nově představené chytré hodinky Xiaomi Mi Watch Color půjdou v Číně do prodeje už 3. ledna 2020.

Smart hodinky Color připomínají Amazfit GTR od stejného výrobce. Jen s tím rozdílem, že vypadají trochu “hravěji”. A je to účelem. Jsou totiž určeny zejména pro mladé a tomu také odpovídá právě i dostupnost barevných variací. Vzhledem k počtu propagovaných kombinací lze očekávat, že volitelné bude nejen barevné a materiálové provedení řemínků, ale také samotného těla přístroje. Jak obrázky napovídají, s modelem GTR budou mít hodinky Color pravděpodobně společný i operační systém.

Xiaomi Watch Color Official Promo | Round Dial

Zatím ovšem nejsou známé další bližší specifikace a ani cena. S ohledem na fakt, že mají být nyní představené Xiaomi Mi Watch Color v prodeji už za čtyři dny, jde o zajímavou taktiku. Bohužel zatím ani nevíme, jak to bude s dostupností mimo Čínu. Můžeme ale předpokládat, že o takový produkt bude obrovský zájem všude na světě. A to si Xiaomi asi nenechá ujít.

Lákaly by vás hodinky s takovými možnostmi?

Zdroj: XDA