Podnikatel Elon Musk má nejspíš oficiálně otevřená vrátka k dalším zajímavým experimentům. Jeho společnost Neuralink ve čtvrtek oznámila, že získala od amerických regulačních orgánů povolení testovat své mozkové implantáty na lidech. Rozhodnutí Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je velkým krokem k tomu, aby firma mohla začít testovat přímé propojení mozku s počítačem.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023