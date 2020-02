Na Pixelech jsou dostupné únorové bezpečností záplaty. Jak je stáhnout?

Je začátek nového měsíce, tedy čas na únorové bezpečností záplaty pro telefony Google Pixel. Po ne úplně šťastném konci roku 2019, kde se Google poněkud opozdil se mu podařilo včas doručit lednové a nyní i únorové aktualizace. Všechny telefony Google Pixel kromě první generace mají nyní na stránkách Google Dev aktualizaci k dispozici.

K dispozici jsou buď jako Factory Images či soubory OTA. Existují aktualizace pro telefony Pixel 4/4 XL, 3a / 3a XL, 3/3 XL a 2/2 XL. Google by měl co nevidět zahájit OTA aktualizace, takže doporučujeme zkontrolovat aktualizaci softwaru předtím, než to budete dělat ručně. Na redakčním Pixelu 3a je zatím bohužel dostupné nemáme. Seznam změn můžete vidět na screenshotu. Většinou se jedná o drobné vylepšení a opravy chyb. Kromě toho lze počítat s nejnovějšími záplatami zabezpečení.

Máte již dostupné únorové bezpečností záplaty?

Zdroj: androidpolice.com