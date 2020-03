Za málo peněz málo muziky? Unikly specifikace a fotka Redmi 9

Firma Redmi pomalu chystá nástupce do své základní a nejlevnější řady. Půjde o telefon Redmi 9, který bude pokračovatelem loňské “osmičky”. Jak už jsme z této série zvyklí, telefon by měl disponovat podprůměrnou výbavou a příjemnou cenou. O sumě, za kterou se bude přístroj prodávat, zatím vůbec nic nevíme. To ale neplatí o specifikací a designu. Podle nich se zdá, že v několika ohledech se můžeme těšit na příjemné překvapení. Uniklé specifikace a fotky Redmi 9 ukazují například na čtveřici fotoaparátů, což je dvojnásobek oproti modelu 8. Takový update bude příjemný hlavně v případě, že se vylepšení neprojeví na nepřiměřené ceně. Toho bychom se ale moc nebáli, neboť v tomto směru Xiaomi / Redmi velmi výrazně šlape na paty výrobce Realme.

Nový telefon od Redmi přijde podle všeho s fotoaparáty v kombinaci 13Mpx hlavní, 8Mpx ultraširoký, 5Mpx makro a 2Mpx hloubkový. Další odhalené specifikace Redmi 9 hovoří o tom, že nejslabší verze bude mít 3 GB RAM a 32 GB velké úložiště. Pochopitelně rozšiřitelné za použití SD karty. Kromě zachyceného modelu ve fialové barvě by měl být telefon k dispozici minimálně i v zelené. Podle nedávno uniklého harmonogramu by se měl telefon objevit ve třetím kvartálu letošního roku. Tak dlouho ale dost možná firma čekat nebude. Současný pandemický stav s tím ale ještě může zamávat.

Kolik myslíte, že bude klasický Redmi 9 stát?

Zdroj: gizmo