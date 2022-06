Uniklé reálné fotky Galaxy Z Flip4 odhalují designové změny

V rámci letní akce Galaxy Unpacked letos Samsung s největší pravděpodobností představí i nové skládací telefony Z Fold a Z Flip čtvrté generace. Oba mobily už jsou pochopitelně středobodem různých spekulací či úniků a před pár hodinami na internetu přistál další dost významný. Reálné fotky a také pár pohyblivých záběrů zachycují design očekávaného “véčka” Galaxy Z Fold4. Při pohledu na rozevřenou přední stranu telefonu je z těchto snímků například patrné, že novinka bude mít skutečně o něco méně viditelný “žlábek” v místě ohybu.

Z vnější strany se zdá telefon na chlup stejný jako Galaxy Z Flip3, ale i zde mají být rozdíly. I když to fotky nemají úplně šanci odhalit, například vnější displej by měl vyrůst z 1,9 na 2,1 palce. Dokáže tak zobrazovat o něco více dat. Celý telefon by pak měl být o něco tlustší kvůli umístění o něco větší baterie. Kritizovaný prvek těchto telefonů vy měl svou kapacitu navýšit z 3 300 na 3 700 mAh.

Kriticky důležitý středový pant bude podle všeho o něco tenčí, ale i tak bude bohužel způsobovat po zavření malou mezeru a linie nebudou rovnoběžné.

Zdroj: pharena