Uniklá videa odhalují systém pro Samsung Galaxy Watch4

V rámci blížící se letní prezentace Galaxy Unpacked má Samsung mimo jiné ukázat i nové chytré hodinky Galaxy Watch4. Doposud největším tématem je u tohoto modelu hlavně systém, který se oficiálně odkloní od stávající Tizen éry a nastoupí do vlaku jménem Wear OS. Nové prostředí One UI Watch již bylo obecně představeno, nicméně fanoušci jsou napjatí, jak bude vypadat přímo v nových hodinkách. To teď ukazují následující uniklá videa.

Here's a little Galaxy Watch 4 tease, thanks to our tipster! pic.twitter.com/7sMP41WU7b — SamMobile (@SamMobiles) July 27, 2021

Animované záběry kromě několika funkcí, režimů či přítomnosti Google Map potvrzují i existenci dvou různých variant těchto hodinek. Můžeme se těšit na sportovnější Galaxy Watch4 a konzervativnější Galaxy Watch4 Classic.

And the Galaxy Watch 4 Classic… pic.twitter.com/Hc4bC2Lhrj — SamMobile (@SamMobiles) July 27, 2021

Uniklá videa ukazují také několik nově vytvořených ciferníků, z nichž některé půjdou nejspíš upravovat. Po stránce sportovních a zdravotnických funkcí se dočkáme kromě již klasických položek třeba i EKG, měření tlaku krve nebo měření SpO2. Těžko ale říct, jestli hned ve všech zemích. Jelikož bude v hodinkách Wear OS od Googlu, prostor dostane i oficiální Obchod Play.

Kolik myslíte, že u nás budou hodinky stát?

Zdroj: Sammobile