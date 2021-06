Samsung včera na své konferenci odhalil systém One UI Watch, ovšem žádný hardware představen nebyl. Spekulovalo se dokonce o tom, že jihokorejský gigant vytasí své esa z rukávu v podobě Galaxy Z Flip 3 a Galaxy Z Fold 3 již včera, ovšem tak se nakonec nestalo. Také hodinky Galaxy Watch 4 na kterých nový systém poběží představí Samsung až v srpnu. Máme tak alespoň ochutnávku toho na co se můžeme těšit.

Samsung One UI Watch přichází

Systém One UI Watch je postavený na Wear OS od Googlu, takže bude propojení s Androidem ještě hlubší, než tomu bylo u Tizen OS. Skvělou věcí je, že pokud si nainstalujete do telefonu nějakou aplikací, automaticky se vám stáhne její menší verze (pokud je k dispozici) také do hodinek. Mezi oběma zařízeními probíhá okamžitá synchronizace, takže pokud máte třeba některá nastavení v telefonu, automaticky se vám převedou do hodinek.

Galaxy MWC Virtual Event Highlights | Samsung

Samozřejmě můžeme počítat s velkým množstvím aplikací přímo v Google Play. Systém Tizen byl v tomto směru dosti omezený. Do hodinek tak nově půjdou nainstalovat aplikace třetích stran jako je třeba YouTube, Google Mapy, Strava či Spotify. Samsung rovněž uvedl že se můžeme těšit na delší výdrž baterie a vyšší výkon. Jestliže si budete chtít přizpůsobit ciferníky k obrazu svému, budete mít možnost. Došlo totiž také na představení nové desktopové aplikace, kde si budete moci ciferník vytvořit tak jak budete chtít vy. Na srpnové akci jihokorejská firma odhalí pochopitelně další novinky spojené s tímto systémem.

Jak se na nový systém těšíte?

Zdroj: YouTube Samsung