Masivní únik informací o řadě Galaxy S21. Jak se těšíte?

Představení nové vlajkové řady Galaxy S21 se nezadržitelně blíží a nyní máme k dispozici další únik informací o jednotlivých telefonech. Kromě fotoaparátů, velikosti displejů a použitých čipsetů nyní známe také kapacitu baterií. Jak na tom tedy jednotlivé modely budou? Na to se podíváme v tomto článku.

Masivní únik informací o řadě Galaxy S21

Všechny tři modely budou poháněny buď čipsetem Snapdragon 888 v USA, v Evropě pak můžeme počítat s Exynosem 2100, který se mimochodem v prvním benchmarcích vykazuje jako poměrně slušný čipset. Dále můžeme počítat s One UI 3.0, které je postaveno na Androidu 11 a mají 8 GB RAM. Je možné, že Galaxy S21 Ultra bude disponovat hned 12 GB, stejně jako v minulém roce. Z úložiště dostaneme tradičně na výběr ze dvou variant – 128 či 256 GB.

Základní model Galaxy S21 bude vybaven 6,2″ Infinity-O Dynamic AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením, zatímco Plus 6,7″ displejem. U všech telefonů pak můžeme počítat se 120 Hz frekvencí a chránit jej bude ochranné sklo Gorilla Glass Victus. Modely Galaxy S21 a Galaxy S21 Plus budou mít tři fotoaparáty. Ten hlavní nabídne 64 MPx rozlišení, selfie kamerka pak zůstane shodná jako u Galaxy S20. Můžeme tedy počítat s 10 MPx. Co se týče kapacity baterie, Galaxy S21 nabídne 4 000 mAh akumulátor, Galaxy S21 Plus 4 800 mAh. Základní model v Evropě vyjde na 849 EUR, což je asi 22 400 korun, Plus varianta pak na 1 049 EUR, tedy asi 27 500 korun.

Jak se těšíte na nové Samsung telefony?