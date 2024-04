Google Pixel 8a se oficiálně představí v polovině května

Už nyní se však na internet dostala řada propagačních materiálů

Prozrazují specifikace a zajímavé softwarové vychytávky

Google Pixel 8a by se měl představit už příští měsíc a dle někdejších spekulací bude pro tuzemský trh obzvlášť důležitý. Údajně totiž v Česku odstartuje éru působnosti Google na poli hardwaru a dost možná u nás bude konečně otevřený Google Store. Kalifornskému technologickému kolosu však ještě před samotnou prezentací v rámci konference I/O uniká obrovské množství detailů. Zatímco první rendery spatřily světlo světa už pár týdnů nazpět, teď internetem kolují oficiální propagační snímky, a dokonce video, v němž Google Pixel 8a předvádí své funkce.

Reklamní slajdy zveřejnil zahraniční server Android Headlines. Prozrazují, že vyhlížený smartphone střední třídy nabídne 7letou podporu po vzoru svých dražších sourozenců, kteří vyšli na podzim loňského roku, procesor Tensor G3 nebo konstrukci se stupněm krytí IP67. Maximální výkon nabíjení baterie bohužel zůstane na 18 W.

Google v materiálech láká na spoustu zajímavých softwarových funkcí, které už ale známe z klasické řady Pixel 8, popřípadě i starších modelů. Dočkáme se například podpory pro vychytávku Best Take, která zkombinuje vícero fotografií do jedné, kde se všichni zachycení lidé tváří nejlépe, Audio Magic Eraser se schopností mírnit okolní hluk ve videích nebo Night Sight, jejímž účelem je vytvářet kvalitní noční fotografie.

Samozřejmě nechybí ani upozornění na Circle to Search, VPN v rámci Google One nebo funkci Call Assist, která se snaží s předstihem prokouknout, co po vás volající osoba chce (do Česka se ale zřejmě hned tak nedostane). Na jednom z obrázků také najdeme zmínku o možnosti nechat si shrnout e-maily – pravděpodobně půjde o nadcházející vychytávku Gmailu, o které jsme vás nedávno informovali.

Dále se můžete podívat na půlminutové YouTube video, jež ukazuje zmíněné „Google AI“ funkce v praxi. Za jeho zveřejněním stojí uznávaný leaker Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks ve spolupráci se serverem MySmartPrice.

[Exclusive] Google Pixel 8a Promotional Video

Ocenili byste oficiální dostupnost Google Pixel 8a v Česku?

Zdroje: Android Headlines, MySmartPrice, X