Google pokračuje ve svých experimentech s umělou inteligencí

Nyní testuje nové tlačítko v e-mailovém klientu Gmail

Pomůže všem uživatelům, kteří neradi čtou dlouhé zprávy

Google evidentně chce převléct Gmail do kabátku umělé inteligence. Nedávno jsme psali o funkci pro tvorbu automatických reakcí na příchozí e-maily a nyní se dozvídáme o funkci, jež se bude hodit všem uživatelům, kteří neradi ztrácí čas čtením dlouhých zpráv. Nejpoužívanější e-mailový klient se na mobilech dočká nového tlačítka.

Jak informoval server PiunikaWeb ve spolupráci s populárním dataminerem vystupujícím pod přezdívkou AssembleDebug, mobilní aplikace Gmailu dostane možnost tvořit souhrny e-mailů. Obdobná funkce je již delší dobu k dispozici pro členy experimentálního programu Workspace Labs, ale pouze ve webovém rozhraní služby. Kdy přesně se vychytávka dostane na mobilní zařízení, Google neprozradil – ostatně ani oficiálně neprozradil, že něco takového vůbec chystá. Nejspíš si ale ještě pár týdnů počkáme (a k tomu navíc samozřejmě není jasné, zda bude funkce k dispozici v Česku).

Tlačítko se evidentně bude zobrazovat pod předmětem e-mailu, takže si budete moct nechat sumarizovat zprávu ještě dřív, než ji pořádně začnete číst. Jak přesně bude vypadat rozhraní funkce, zůstává nejasné. Připravovaná funkce se v současné chvíli prý nachází ve fázi raného testování, takže zatím nedělá přesně to, co by měla. Po kliknutí na tlačítko na vás ale dost pravděpodobně vyskočí okénko s odrážkovým souhrnem.

V nabídce s ikonkou třech teček pak AssembleDebug nalezl položku Gemini, která otevře panel s logem umělé inteligence od Googlu, ale zatím nikdo netuší, co přesně v něm bude obsaženo. Třeba se to dozvíme v některém z příštích úniků, kdoví…

Používáte Gmail, nebo jiný klient?

Zdroj: PiunikaWeb