Potvrzeno! Lidstvo kvůli používání umělé inteligence hloupne

Pokud jste i vy s nadšením propadli umělé inteligenci a chatboti se stali vašimi nejlepšími přáteli i spolupracovníky, měli byste se nad svým konáním možná trochu zamyslet. A zabrzdit. Ono je totiž skvělé, že chatGPT, Copilot nebo Gemini za nás zvládnou vymyslet všechno možné a usnadňují nám naši práci, ale v budoucnu bychom na takovou pohodlnost mohli tvrdě doplatit.

Vědci z Microsoftu potvrdili, že lidstvo kvůli nadužívání umělé inteligence doslova hloupne. A nejvíc se to projevuje u těch, kdo na AI nechávají práci a sami jen pohodlně sledují, jak tvoří a „přemýšlí“ za ně.

Degenerace kritického myšlení

Výzkum Microsoftu se zaměřil pouze na lidi, kteří využívají AI při práci a nechávají ji, aby za ně plnila jejich pracovní úkoly. Zároveň zohledňoval míru jejich (ne)důvěry v umělou inteligenci. Výsledky pak vyšly dvojího typu.

Lidé, kteří AI využívají, ale plně jí nedůvěřují, dokážou kriticky hodnotit její výstupy. Výsledky jejich spolupráce s AI proto bývají kvalitnější. Kromě toho ale sami nemají problém plnit zadané úkoly a zvládají se i s náročnějšími zadáními popasovat sami a s odhodláním.

Ti, kteří do AI vkládají plnou důvěru a nechávají vše na ní, ale dopadli opačně. Pokud mají něco řešit sami, mají podle závěrů studie problém využívat své kritické myšlení. Mnozí zároveň přiznali, že ztrácejí motivaci dělat něco sami – pohodlnější je totiž využít AI a mít výsledky de facto bezpracně. Spolu s tím se pojí i úbytek kreativity.

Jde tedy de facto o jasnou ukázku „zakrňování“ mozku. Jelikož se AI každým dnem zlepšuje a máme ji na dosah zdarma v mobilech i na počítačích, je velmi snadné propadnout jí a nechat řešení všech možných úkolů na ní. Je ale otázkou, co to s lidstvem (a především naším mozkem) udělá do budoucna. Microsoft před takovou moderní pohodlností varovně zvedá prst.

