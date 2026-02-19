Odolný telefon s velkou baterií a šíleně rychlým nabíjením hodně zlevnil. Uchvátí i zadním displejem Hlavní stránka Zprávičky UleFone Armor 28 Pro je odolný 5G telefon s baterií 10 600 mAh, nabíjením 120W a certifikací IP68/IP69K + MIL-STD-810H S kódem ALZADNY15 stojí 11 899 Kč místo 13 999 Kč (sleva 2 100 Kč) K tomu dostanete 16 GB RAM, 512 GB úložiště, OLED displej s 120 Hz, Android 15 a trojici 50Mpx fotoaparátů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Odolné telefony s velkou baterií většinou znamenají kompromisy ve výkonu nebo displeji. UleFone Armor 28 Pro se ale snaží nabídnout obojí – a nyní ho na Alze pořídíte za 11 899 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Jde o model z roku 2025, který kombinuje extrémní odolnost s parametry, které byste čekali spíš u běžných smartphonů střední třídy. Pokud chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete v terénu, jezdíte na výlety nebo prostě potřebujete telefon, který přežije pád, vodu i prach – a zároveň vydrží nabíjet ostatní zařízení.⚠️ Zvažte, pokud preferujete kompaktní a lehký telefon, nebo pokud je pro vás důležitá nízká reklamovanost – u tohoto modelu je vyšší než obvykle.💡 Za 11 899 Kč dostanete 5G odolný telefon s 10 600mAh baterií, 120W nabíjením, OLED displejem a 512 GB úložiště – v kategorii odolných telefonů je to silná výbava za rozumné peníze. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle telefon zajímavý UleFone Armor 28 Pro cílí na uživatele, kteří potřebují telefon do náročných podmínek – a nechtějí se přitom vzdávat moderních funkcí. Hlavním tahákem je baterie s kapacitou 10 600 mAh, která v praxi znamená dva až tři dny aktivního používání. Výrobce uvádí až 576 hodin v pohotovostním režimu, 58 hodin telefonování a 14 hodin nepřetržitého přehrávání videa. Telefon navíc můžete využít jako powerbanku pro ostatní zařízení – díky podpoře OTG reverzního nabíjení. Nabíjení a odolnost: kde Armor 28 Pro vyniká Tak velká baterie by bez rychlého nabíjení znamenala hodiny čekání. UleFone to řeší podporou 120W drátového nabíjení, což je v kategorii odolných telefonů výjimečné. K tomu přidává 50W bezdrátové nabíjení – ani to u konkurence v této cenové třídě nenajdete snadno. Je ale férové dodat, že nabíjecí adaptér není součástí balení, takže pokud nemáte kompatibilní nabíječku s PD (PPS) protokolem, počítejte s dodatečným nákupem. Co se odolnosti týká, telefon splňuje certifikace IP68, IP69K a vojenský standard MIL-STD-810H. V praxi to znamená odolnost proti ponoření do 2 metrů po dobu 30 minut, proti pádu ze 2 metrů, prachu, písku a extrémním teplotám. Před kontaktem s vodou je ovšem nutné důkladně uzavřít krytky portů – to výrobce zdůrazňuje a je důležité si to hlídat. KOUPIT ARMOR 28 PRO V AKCI Displej, výkon a fotoaparáty Displej je 6,67″ OLED s rozlišením 2400 × 1080 px a obnovovací frekvencí 120 Hz. V ultrajasném režimu dosahuje až 900 nitů (špičkově 2 200 nitů), takže čitelnost na přímém slunci by neměla být problém. Zajímavostí je 1,04″ AMOLED sub-displej na zadní straně ve stylu ciferníku hodinek – slouží k zobrazení notifikací, ovládání hudby nebo jako hledáček pro selfie zadním fotoaparátem. Pod kapotou běží 4nm procesor MediaTek Dimensity 7300 s osmi jádry taktovanými až na 2,5 GHz a 16 GB RAM (rozšiřitelná virtuálně na 32 GB). O úložiště se stará 512 GB interní paměti s možností rozšíření kartou microSD až o 2 TB. Systém běží na Androidu 15. Na focení je k dispozici 50Mpx hlavní snímač Sony IMX989, 50Mpx širokoúhlý, 64Mpx kamera pro noční vidění s infračervenými LED a 50Mpx přední kamera. Nechybí ani 5G, NFC, IR blaster a navigace GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou. Co říkají uživatelé – a co je třeba zvážit Na Alze má Armor 28 Pro hodnocení 4,2 z 5 od 7 zákazníků se 4 recenzemi. To je zatím relativně málo hodnocení na to, aby se dalo vyvozovat jednoznačné závěry. Prodalo se přes 100 kusů a 86 % zákazníků produkt doporučuje. Pozitivní ohlasy vyzdvihují především výdrž baterie, výkon a celkovou odolnost. Důležitá je ovšem vyšší reklamovanost – 7,37 %, což Alza označuje jako „vysokou“. U odolných telefonů to nemusí nutně znamenat vadný produkt, ale může to souviset s nerealistickými očekáváními ohledně vodotěsnosti (nezavřené krytky portů) nebo s povahou nového modelu na trhu. Každopádně je to faktor, který stojí za zvážení. Záruka je standardních 24 měsíců. Obecně u odolných telefonů z čínské produkce platí, že softwarová podpora a rychlost aktualizací nebývá na úrovni velkých značek. A s hmotností kolem 400–450 gramů (kvůli obří baterii a pancéřování) jde jednoznačně o telefon, který v kapse ucítíte. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte telefon nebo příslušenství ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zvýhodněné nabídky na elektroniku. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud potřebujete telefon, který přežije stavbu, hory i déšť – a zároveň chcete 5G, velký OLED displej a baterii na dva dny – za 11 899 Kč s kódem ALZADNY15 je Armor 28 Pro zajímavá volba. Kombinace 10 600mAh baterie, 120W nabíjení a IP69K odolnosti v téhle cenové kategorii nemá moc konkurentů. Naopak pokud preferujete lehký a kompaktní telefon, nebo vám záleží na bezchybné softwarové podpoře a nízké reklamovanosti, může být lepší podívat se po jiných modelech. Hledáte jiný telefon nebo elektroniku ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Párty reproduktor JBL s bezdrátovým mikrofonem teď koupíte levněji. Hledáte jiný telefon nebo elektroniku ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Párty reproduktor JBL s bezdrátovým mikrofonem teď koupíte levněji. Vyšel teprve nedávno a nabízí 100W výkon i světelnou show Kterou powerbanku koupit? Vybrali jsme 10 modelů, které se teď nejvíc vyplatí Obrazovka do auta Sencor pěkně zlevnila. Umí Android Auto i CarPlay a má vestavěnou palubní kameru CHCI VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15 Používáte odolný telefon, nebo vám stačí klasický smartphone s obalem? Co je pro vás při výběru nejdůležitější? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 