Párty reproduktor JBL s bezdrátovým mikrofonem teď koupíte levněji. Vyšel teprve nedávno a nabízí 100W výkon i světelnou show

JBL PartyBox On-The-GO 2 je přenosný párty reproduktor s výkonem 100 W, světelnou show a bezdrátovým mikrofonem v balení S kódem ALZADNY15 stojí 7 642 Kč místo 8 990 Kč (sleva 1 348 Kč) Reproduktor byl uveden teprve minulý měsíc – jde o jednu z prvních příležitostí koupit ho pod devět tisíc

Adam Kurfürst
Publikováno: 19.2.2026 06:00

Řada PartyBox od JBL patří mezi nejpopulárnější volby pro ty, kdo chtějí přenosný reproduktor s pořádným výkonem a funkcemi navíc. JBL PartyBox On-The-GO 2 nyní na Alze seženete za 7 642 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Vzhledem k tomu, že jde o novinku z ledna 2026, je 15% sleva hned na startu prodeje neobvyklá. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte přenosný reproduktor na venkovní akce, párty nebo karaoke a oceníte mikrofon přímo v balení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete primárně domácí ozvučení nebo preferujete neutrální zvukový projev bez důrazu na basy.💡 Za 7 642 Kč dostanete kompletní párty řešení včetně bezdrátového mikrofonu – u konkurence byste ho často dokupovali zvlášť. Proč je tento reproduktor zajímavý PartyBox On-The-GO 2 cílí na uživatele, kteří chtějí jeden kompaktní balík pro venkovní akce. Reproduktor kombinuje solidní výkon, integrovanou světelnou show a hlavně bezdrátový digitální mikrofon přímo v balení. To je u konkurence v této cenové hladině spíše výjimka – mikrofony se běžně prodávají samostatně za 1 000–2 000 Kč. Prakticky tedy dostanete karaoke set ready to go. Oproti první generaci přináší novinka Bluetooth 5.4, podporu JBL Auracast pro propojení více reproduktorů a vylepšený ramenní popruh. Zachována zůstává odolnost IPX4, která ochrání před deštěm nebo cákající vodou u bazénu. Zvuk a funkce, které oceníte Reproduktor disponuje výkonem 100 W a frekvenčním rozsahem 50 Hz – 20 000 Hz. JBL tradičně staví na výraznějších basech, což sedne na párty hudbu, elektroniku nebo pop. Dvojité hedvábné výškové reproduktory zajišťují čistší výšky než u předchozí generace. Pro domácí poslech vážné hudby to ideální volba není, ale pro venkovní akce je zvukový projev více než dostatečný. Dynamická světelná show se synchronizuje s hudbou a přidává vizuální rozměr. Lze ji ovládat přes aplikaci JBL PartyBox, kde najdete i ekvalizér a funkci Smart Key Change – ta přizpůsobí tóninu skladby vašemu hlasovému rozsahu při karaoke. Bezdrátový mikrofon má navíc vestavěný echo efekt. KOUPIT REPRODUKTOR V AKCI Praktická stránka: výdrž, přenášení, konektivita Výrobce uvádí výdrž až 15 hodin na jedno nabití, což v praxi závisí na hlasitosti a použití světelné show. Zajímavá je možnost rychlého nabíjení – 10 minut v zásuvce přidá zhruba 80 minut přehrávání. Baterie je navíc vyměnitelná (náhradní se prodává samostatně), takže při delších akcích můžete mít připravenou zálohu. Reproduktor váží přibližně 5 kg a má integrovanou rukojeť i ramenní popruh v balení. Na přenášení po zahradě nebo na pláž to stačí, ale počítejte s tím, že nejde o kapesní zařízení. Z konektivity najdete Bluetooth 5.4, 3,5mm jack a USB-C pro připojení dalších zdrojů. Funkce True Wireless Stereo umožňuje spárovat dva kusy pro stereo zvuk. Pro větší akce lze přes JBL Auracast propojit více reproduktorů JBL bezdrátově. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte reproduktor primárně na domácí poslech a záleží vám na neutrálním, vyváženém zvuku, PartyBox nebude ideální volba. Stejně tak pokud nepotřebujete karaoke funkce a mikrofon – v tom případě platíte za něco, co nevyužijete. Pro čistě domácí použití existují kvalitnější alternativy za podobnou cenu, třeba z řady JBL Xtreme nebo konkurenční Marshall. Zvažte také velikost a hmotnost. Na turistiku nebo cesty s batohem je reproduktor zbytečně velký. Pro tyto účely dává větší smysl menší model jako JBL Flip nebo Charge. Verdikt: pro koho se to vyplatí JBL PartyBox On-The-GO 2 za 7 642 Kč je zajímavá nabídka pro ty, kdo hledají all-in-one řešení pro venkovní akce. Dostanete reproduktor s dostatečným výkonem, světelnou show, odolnost proti vodě a bezdrátový mikrofon v jednom balení. U novinky navíc tak brzká sleva není obvyklá. Aktuální cenu a dostupnost můžete ověřit přímo v detailu produktu na Alze – u podobných akcí se skladové zásoby rychle mění. Hledáte jiný reproduktor nebo audio ve slevě? 👇 Je tohle nejlepší Bluetooth reproduktor pod 1 500 Kč? Tenhle má 80W výkon, voděodolnost a skvělé hodnocení Niceboy Vulcan je repráček se skvělým výkonem a rukojetí, teď zlevnil na pouhé dva tisíce. Proč ho chtít? 