TOPlist

Párty reproduktor JBL s bezdrátovým mikrofonem teď koupíte levněji. Vyšel teprve nedávno a nabízí 100W výkon i světelnou show

  • JBL PartyBox On-The-GO 2 je přenosný párty reproduktor s výkonem 100 W, světelnou show a bezdrátovým mikrofonem v balení
  • S kódem ALZADNY15 stojí 7 642 Kč místo 8 990 Kč (sleva 1 348 Kč)
  • Reproduktor byl uveden teprve minulý měsíc – jde o jednu z prvních příležitostí koupit ho pod devět tisíc

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.2.2026 06:00
Ikona komentáře 0
JBL PartyBox On The GO 2 na plazi oficialni

Řada PartyBox od JBL patří mezi nejpopulárnější volby pro ty, kdo chtějí přenosný reproduktor s pořádným výkonem a funkcemi navíc. JBL PartyBox On-The-GO 2 nyní na Alze seženete za 7 642 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Vzhledem k tomu, že jde o novinku z ledna 2026, je 15% sleva hned na startu prodeje neobvyklá.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte přenosný reproduktor na venkovní akce, párty nebo karaoke a oceníte mikrofon přímo v balení.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete primárně domácí ozvučení nebo preferujete neutrální zvukový projev bez důrazu na basy.
💡 Za 7 642 Kč dostanete kompletní párty řešení včetně bezdrátového mikrofonu – u konkurence byste ho často dokupovali zvlášť.

Proč je tento reproduktor zajímavý

PartyBox On-The-GO 2 cílí na uživatele, kteří chtějí jeden kompaktní balík pro venkovní akce. Reproduktor kombinuje solidní výkon, integrovanou světelnou show a hlavně bezdrátový digitální mikrofon přímo v balení. To je u konkurence v této cenové hladině spíše výjimka – mikrofony se běžně prodávají samostatně za 1 000–2 000 Kč. Prakticky tedy dostanete karaoke set ready to go.

JBL PartyBox On The GO 2 render

Oproti první generaci přináší novinka Bluetooth 5.4, podporu JBL Auracast pro propojení více reproduktorů a vylepšený ramenní popruh. Zachována zůstává odolnost IPX4, která ochrání před deštěm nebo cákající vodou u bazénu.

Zvuk a funkce, které oceníte

Reproduktor disponuje výkonem 100 W a frekvenčním rozsahem 50 Hz – 20 000 Hz. JBL tradičně staví na výraznějších basech, což sedne na párty hudbu, elektroniku nebo pop. Dvojité hedvábné výškové reproduktory zajišťují čistší výšky než u předchozí generace. Pro domácí poslech vážné hudby to ideální volba není, ale pro venkovní akce je zvukový projev více než dostatečný.

Dynamická světelná show se synchronizuje s hudbou a přidává vizuální rozměr. Lze ji ovládat přes aplikaci JBL PartyBox, kde najdete i ekvalizér a funkci Smart Key Change – ta přizpůsobí tóninu skladby vašemu hlasovému rozsahu při karaoke. Bezdrátový mikrofon má navíc vestavěný echo efekt.

KOUPIT REPRODUKTOR V AKCI

Praktická stránka: výdrž, přenášení, konektivita

Výrobce uvádí výdrž až 15 hodin na jedno nabití, což v praxi závisí na hlasitosti a použití světelné show. Zajímavá je možnost rychlého nabíjení – 10 minut v zásuvce přidá zhruba 80 minut přehrávání. Baterie je navíc vyměnitelná (náhradní se prodává samostatně), takže při delších akcích můžete mít připravenou zálohu.

Reproduktor váží přibližně 5 kg a má integrovanou rukojeť i ramenní popruh v balení. Na přenášení po zahradě nebo na pláž to stačí, ale počítejte s tím, že nejde o kapesní zařízení. Z konektivity najdete Bluetooth 5.4, 3,5mm jack a USB-C pro připojení dalších zdrojů.

Funkce True Wireless Stereo umožňuje spárovat dva kusy pro stereo zvuk. Pro větší akce lze přes JBL Auracast propojit více reproduktorů JBL bezdrátově.

Kdy to smysl nedává

Pokud hledáte reproduktor primárně na domácí poslech a záleží vám na neutrálním, vyváženém zvuku, PartyBox nebude ideální volba. Stejně tak pokud nepotřebujete karaoke funkce a mikrofon – v tom případě platíte za něco, co nevyužijete. Pro čistě domácí použití existují kvalitnější alternativy za podobnou cenu, třeba z řady JBL Xtreme nebo konkurenční Marshall.

JBL PartyBox On The GO 2 render s popruhem

Zvažte také velikost a hmotnost. Na turistiku nebo cesty s batohem je reproduktor zbytečně velký. Pro tyto účely dává větší smysl menší model jako JBL Flip nebo Charge.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

JBL PartyBox On-The-GO 2 za 7 642 Kč je zajímavá nabídka pro ty, kdo hledají all-in-one řešení pro venkovní akce. Dostanete reproduktor s dostatečným výkonem, světelnou show, odolnost proti vodě a bezdrátový mikrofon v jednom balení. U novinky navíc tak brzká sleva není obvyklá.

Aktuální cenu a dostupnost můžete ověřit přímo v detailu produktu na Alze – u podobných akcí se skladové zásoby rychle mění.

Hledáte jiný reproduktor nebo audio ve slevě? 👇

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15

Používáte Bluetooth reproduktor spíše doma, nebo ho berete ven na akce?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024