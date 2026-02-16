Ideální k Pixelu! Sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 v Česku zase zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel Buds Pro 2 jsou prémiová sluchátka s čipem Tensor A1 a integrací Gemini Mají výborný transparentní režim, ale ANC rozděluje názory – někteří ho chválí, jiní vracejí S kódem ALZADNY15 stojí 4 844 Kč místo původních 6 199 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Máte Pixel telefon a hledáte k němu sluchátka? Google Pixel Buds Pro 2 nabízejí nejlepší integraci s Androidem – Gemini asistent v češtině, bezproblémové párování, vyhledání i v zavřeném pouzdře. Ale pozor: recenze odhalují jeden zásadní problém. ANC rozděluje zákazníky Tohle je hlavní téma recenzí. Někteří chválí: „Funkce ANC opravdu funguje, zapomenete na svět okolo.“ Jiní jsou zklamaní: „Tragické ANC, horší než u mnohem levnějších sluchátek. Slyším v nich výtah, elektrický turniket, dieselový motor vlaku.“ Jeden zákazník porovnával s Galaxy Buds FE za poloviční cenu: „Ani jednu z těchto věcí s Galaxy Buds FE absolutně nevnímám. U těchto sluchátek je to možná o 10 % lepší než pouhé zacpání ucha bez ANC.“ Kvůli tomu sluchátka vrátil. KOUPIT NA ALZE Může to být o velikosti špuntů – jsou čtyři velikosti v balení a správná volba je kritická. Ale i uživatelé, kterým špunty podle pocitu sedí, hlásí problémy. Transparentní mód je výborný Kde se všichni shodnou: režim propustnosti okolních zvuků je špičkový. „Jako bych je ani neměl v uších,“ popisují zákazníci i uživatelé na Redditu. Pro lidi, kteří chtějí slyšet okolí a zároveň mít hudbu, je to silný argument. Problém nastává při běhu: „Při zapnutém ANC je slyšet lupání při každém kroku a profuk větru.“ Pro sportovce to může být frustrující. Integrace s Pixel telefony „Ideální kombinace s Google Pixel – stisknutím aktivují asistenta, přečte mi příchozí zprávy bez vytahování telefonu,“ chválí majitel Pixel 10 Pro. Gemini funguje navíc i v češtině. Multipoint připojení ke dvěma zařízením funguje bez problémů. Vyhledání sluchátek funguje i v zavřeném pouzdře díky vestavěnému reproduktoru – praktická funkce, kterou konkurence často nemá. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 6 199 Kč, pak klesla na 5 699 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 4 844 Kč. Hodnocení 4,7 z 5 od 110 zákazníků je vysoké, ale detailní recenze odhalují polarizující ANC. Pro majitele Pixel telefonů, kteří oceňují integraci s Gemini a nepotřebují silné potlačení hluku, je to skvělá volba. Pokud je pro vás ANC priorita, raději je nejprve vyzkoušejte – nebo zvažte konkurenci od Sony či Samsungu. Co je pro vás u sluchátek důležitější – aktivní potlačení hluku, nebo integrace s telefonem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google Google Pixel Buds Pro 2 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024