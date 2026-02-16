TOPlist

Ideální k Pixelu! Sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 v Česku zase zlevnila

  • Google Pixel Buds Pro 2 jsou prémiová sluchátka s čipem Tensor A1 a integrací Gemini
  • Mají výborný transparentní režim, ale ANC rozděluje názory – někteří ho chválí, jiní vracejí
  • S kódem ALZADNY15 stojí 4 844 Kč místo původních 6 199 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
16.2.2026 06:00
Ikona komentáře 0
Google Pixel Buds Pro 2

Máte Pixel telefon a hledáte k němu sluchátka? Google Pixel Buds Pro 2 nabízejí nejlepší integraci s Androidem – Gemini asistent v češtině, bezproblémové párování, vyhledání i v zavřeném pouzdře. Ale pozor: recenze odhalují jeden zásadní problém.

ANC rozděluje zákazníky

Tohle je hlavní téma recenzí. Někteří chválí: „Funkce ANC opravdu funguje, zapomenete na svět okolo.“ Jiní jsou zklamaní: „Tragické ANC, horší než u mnohem levnějších sluchátek. Slyším v nich výtah, elektrický turniket, dieselový motor vlaku.“

Jeden zákazník porovnával s Galaxy Buds FE za poloviční cenu: „Ani jednu z těchto věcí s Galaxy Buds FE absolutně nevnímám. U těchto sluchátek je to možná o 10 % lepší než pouhé zacpání ucha bez ANC.“ Kvůli tomu sluchátka vrátil.

KOUPIT NA ALZE

Může to být o velikosti špuntů – jsou čtyři velikosti v balení a správná volba je kritická. Ale i uživatelé, kterým špunty podle pocitu sedí, hlásí problémy.

Transparentní mód je výborný

Kde se všichni shodnou: režim propustnosti okolních zvuků je špičkový. „Jako bych je ani neměl v uších,“ popisují zákazníci i uživatelé na Redditu. Pro lidi, kteří chtějí slyšet okolí a zároveň mít hudbu, je to silný argument.

Problém nastává při běhu: „Při zapnutém ANC je slyšet lupání při každém kroku a profuk větru.“ Pro sportovce to může být frustrující.

Integrace s Pixel telefony

„Ideální kombinace s Google Pixel – stisknutím aktivují asistenta, přečte mi příchozí zprávy bez vytahování telefonu,“ chválí majitel Pixel 10 Pro. Gemini funguje navíc i v češtině. Multipoint připojení ke dvěma zařízením funguje bez problémů.

Vyhledání sluchátek funguje i v zavřeném pouzdře díky vestavěnému reproduktoru – praktická funkce, kterou konkurence často nemá.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 6 199 Kč, pak klesla na 5 699 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 4 844 Kč. Hodnocení 4,7 z 5 od 110 zákazníků je vysoké, ale detailní recenze odhalují polarizující ANC. Pro majitele Pixel telefonů, kteří oceňují integraci s Gemini a nepotřebují silné potlačení hluku, je to skvělá volba. Pokud je pro vás ANC priorita, raději je nejprve vyzkoušejte – nebo zvažte konkurenci od Sony či Samsungu.

Co je pro vás u sluchátek důležitější – aktivní potlačení hluku, nebo integrace s telefonem?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024