Niceboy Vulcan je repráček se skvělým výkonem a rukojetí, teď zlevnil na pouhé dva tisíce. Proč ho chtít?

Bluetooth reproduktor Niceboy Vulcan je nyní v akci za 2 099 Kč místo původních 2 999 Kč
Reproduktor nabízí 80W výkon, voděodolnost IPX5 a výdrž baterie až 12 hodin
Sleva 30 % platí na Alze s kódem ALZADNY30

Adam Kurfürst
Publikováno: 14.2.2026 16:00

Česká značka Niceboy loni v listopadu rozšířila svou nabídku reproduktorů o dosud největší a nejvýkonnější model. Niceboy Vulcan s 80W výkonem a robustní konstrukcí cílí na ty, kteří chtějí ozvučit zahradní párty nebo výlet do přírody. Pokud vás zaujal, ale odradila vás cena téměř tří tisíc, máte teď příležitost ušetřit – reproduktor aktuálně pořídíte za 2 099 Kč s kódem ALZADNY30.

Výkon a zvuk pro větší akce

Niceboy Vulcan disponuje celkovým výkonem 80 W a dvoupásmovou konstrukcí s pasivními membránami pro výraznější basy. Frekvenční rozsah 100 Hz až 20 kHz odpovídá běžným reproduktorům v této cenové kategorii – pro většinu hudebních žánrů to bude dostačující, i když nejhlubší basy pod 100 Hz zde nenajdete.

Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků SBC a AAC a dosahem až 10 metrů. Pokud preferujete kabelové připojení, k dispozici je 3,5mm jack, USB port pro přehrávání z flash disku a slot na microSD kartu. Reproduktor má navíc integrované FM rádio, což ocení ti, kteří vyrazí na místa bez mobilního signálu.

Výdrž baterie a odolnost

Integrovaná 7 500mAh baterie podle výrobce vydrží až 12 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Nabíjení probíhá přes USB-C, přičemž kabel je součástí balení. Certifikace IPX5 znamená ochranu proti stříkající vodě – reproduktor zvládne déšť nebo cákance u bazénu, ale na rozdíl od některých konkurentů byste ho neměli ponořovat.

Mezi další funkce patří volitelné LED podsvícení, které můžete vypnout, pokud vás ruší. Funkce True Wireless Stereo umožňuje propojit dva reproduktory pro stereo zvuk. Reproduktor se také automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti, což šetří baterii.

Pro koho je Vulcan vhodný

Niceboy Vulcan s hmotností 3,25 kg a rozměry 36 × 21 × 13 cm patří mezi větší přenosné reproduktory. Praktická rukojeť usnadňuje přenášení, ale rozhodně nejde o reproduktor do kapsy. Hodí se pro zahradní párty, grilovačky, chalupy nebo dílny, kde oceníte vyšší hlasitost a není problém větší rozměry.

Naopak pokud hledáte kompaktní reproduktor na cesty nebo požadujete podporu pokročilých kodeků jako aptX, budete muset sáhnout jinam. Absence mobilní aplikace pro nastavení ekvalizéru může také vadit náročnějším uživatelům.

Alternativa: Sencor RESONEX MAXI

Pokud váháte, zda nesáhnout po něčem výkonnějším, aktuálně je v akci také Sencor RESONEX MAXI za 2 399 Kč s kódem ALZADNY20. Za o 300 Kč vyšší cenu nabídne několik zajímavých výhod, ale i určité kompromisy.

Srovnání obou reproduktorů

ParametrNiceboy VulcanSencor RESONEX MAXIAkční cena2 099 Kč2 399 KčVýkon80 W100 WBaterie a udávaná výdrž7 500 mAh, 12 h10 000 mAh, 10 hVoděodolnostIPX5IPX7Frekvenční rozsah100 Hz – 20 kHz20 Hz – 20 kHzHmotnost3,25 kg2,8 kgFunkce powerbankyNeAno

Sencor RESONEX MAXI vítězí vyšším výkonem 100 W, lepší voděodolností IPX7 (vydrží i krátkodobé ponoření) a širším frekvenčním rozsahem sahajícím až k 20 Hz. Navíc funguje jako powerbanka pro dobíjení telefonu a je paradoxně lehčí.

Niceboy Vulcan naopak nabídne delší výdrž baterie a podporu stereo párování dvou kusů, zatímco Sencor při propojení více reproduktorů přehrává pouze mono signál. Na Alze má Vulcan zatím jen 2 hodnocení oproti 119 recenzím Sencoru, takže dlouhodobé zkušenosti uživatelů teprve přibudou.

Který z reproduktorů byste si vybrali vy?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi