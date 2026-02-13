Tenhle reproduktor Sencor má 100W výkon a LED osvětlení, teď ho koupíte v parádní akci Hlavní stránka Zprávičky Bluetooth reproduktor Sencor RESONEX MAXI je nyní v akci za 2 399 Kč místo původních 3 499 Kč. Reproduktor nabízí výkon 100 W, voděodolnost IPX7 a baterii s kapacitou 10 000 mAh. Na Alze má hodnocení 4,7 z 5 hvězd a 92 % zákazníků jej doporučuje. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte výkonný přenosný reproduktor na zahradní párty nebo k bazénu a nechcete utrácet za prémiové značky, Sencor má pro vás zajímavou nabídku. Model RESONEX MAXI s výkonem 100 W aktuálně na Alze pořídíte za 2 399 Kč s kódem ALZADNY20, což představuje slevu 31 % oproti původní ceně 3 499 Kč. Výkon, který ozvučí zahradu Sencor RESONEX MAXI disponuje maximálním výkonem 100 W, což z něj dělá jeden z nejvýkonnějších reproduktorů v dané cenové kategorii. Uvnitř se nacházejí čtyři reproduktory a dva pasivní zářiče, které zajišťují frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Pro milovníky hlubokých basů je k dispozici tlačítko Bass Boost, které zvýrazní nízké frekvence. Reproduktor využívá Bluetooth 5.3 pro bezdrátové připojení, ale nechybí ani klasický 3,5mm AUX vstup a možnost přehrávání hudby z USB flash disku. Zajímavou funkcí je Broadcasting, která umožňuje propojit až 99 reproduktorů řady RESONEX pro synchronizované přehrávání. Baterie na celý den a voděodolnost Integrovaná lithium-iontová baterie s kapacitou 10 000 mAh vydrží podle výrobce až 10 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Reproduktor lze navíc použít jako powerbanku pro dobíjení telefonu či jiných zařízení. Nabíjení probíhá přes USB-C s podporou Power Delivery a trvá maximálně 3 hodiny. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Díky certifikaci IPX7 reproduktoru nevadí déšť ani stříkající voda – vydrží dokonce krátkodobé ponoření. Tělo je potaženo prémiovou tkaninou a celková hmotnost činí 2,8 kg. Součástí balení je popruh pro snadné přenášení, nabíječka však v balení není. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má Sencor RESONEX MAXI hodnocení 4,7 z 5 hvězd od 119 zákazníků, přičemž 92 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je přitom velmi nízká – pouhých 0,99 %. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, který považují za bezkonkurenční. „Za 2 700 Kč v akci? Jedním slovem paráda,“ píše jeden z recenzentů a dodává, že zvuk je na úrovni podstatně dražších značek (a to je nyní ještě o další tři stovky levnější). Opakovaně se objevuje pochvala hutných basů a čistého přednesu – reproduktor podle recenzentů překvapí i náročnější posluchače. Pozitivně hodnotí zákazníci také dlouhou výdrž baterie a možnost vypnout LED osvětlení, které by některým mohlo vadit. „Na 80 % hlasitosti jsem vytáhl téměř 5 hodin,“ uvádí jeden z uživatelů menšího modelu MIDI. Z negativních stránek se občas objevují připomínky k hlasitému zvuku při zapínání a vypínání, který nelze ztlumit. Několik uživatelů také zmiňuje, že by ocenili vlastní mobilní aplikaci pro pokročilejší nastavení ekvalizéru. Pro koho se hodí a pro koho ne Sencor RESONEX MAXI je vhodnou volbou pro ty, kteří hledají výkonný reproduktor na venkovní akce a nechtějí platit několikanásobně více za značky jako JBL. Ocení jej majitelé zahrad, chalup nebo ti, kdo potřebují ozvučit dílnu či garáž. KOUPIT REPRODUKTOR V AKCI Naopak pokud vyžadujete studiovou kvalitu zvuku, podporu pokročilých Bluetooth kodeků nebo propracovanou mobilní aplikaci, budete muset sáhnout po dražších alternativách. Reproduktor také nepodporuje stereo párování dvou kusů – funkce Broadcasting přehrává pouze mono signál. Pořídili byste si reproduktor od Sencoru, nebo raději sáhnete po zavedené značce? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bluetooth reproduktor reproduktor Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024