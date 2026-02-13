TOPlist

Tenhle reproduktor Sencor má 100W výkon a LED osvětlení, teď ho koupíte v parádní akci

  • Bluetooth reproduktor Sencor RESONEX MAXI je nyní v akci za 2 399 Kč místo původních 3 499 Kč.
  • Reproduktor nabízí výkon 100 W, voděodolnost IPX7 a baterii s kapacitou 10 000 mAh.
  • Na Alze má hodnocení 4,7 z 5 hvězd a 92 % zákazníků jej doporučuje.

Adam Kurfürst
13.2.2026 06:00
Sencor RESONEX MAXI s vodou

Pokud hledáte výkonný přenosný reproduktor na zahradní párty nebo k bazénu a nechcete utrácet za prémiové značky, Sencor má pro vás zajímavou nabídku. Model RESONEX MAXI s výkonem 100 W aktuálně na Alze pořídíte za 2 399 Kč s kódem ALZADNY20, což představuje slevu 31 % oproti původní ceně 3 499 Kč.

Výkon, který ozvučí zahradu

Sencor RESONEX MAXI disponuje maximálním výkonem 100 W, což z něj dělá jeden z nejvýkonnějších reproduktorů v dané cenové kategorii. Uvnitř se nacházejí čtyři reproduktory a dva pasivní zářiče, které zajišťují frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Pro milovníky hlubokých basů je k dispozici tlačítko Bass Boost, které zvýrazní nízké frekvence.

Sencor RESONEX MAXI render zepredu

Reproduktor využívá Bluetooth 5.3 pro bezdrátové připojení, ale nechybí ani klasický 3,5mm AUX vstup a možnost přehrávání hudby z USB flash disku. Zajímavou funkcí je Broadcasting, která umožňuje propojit až 99 reproduktorů řady RESONEX pro synchronizované přehrávání.

Baterie na celý den a voděodolnost

Integrovaná lithium-iontová baterie s kapacitou 10 000 mAh vydrží podle výrobce až 10 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Reproduktor lze navíc použít jako powerbanku pro dobíjení telefonu či jiných zařízení. Nabíjení probíhá přes USB-C s podporou Power Delivery a trvá maximálně 3 hodiny.

Díky certifikaci IPX7 reproduktoru nevadí déšť ani stříkající voda – vydrží dokonce krátkodobé ponoření. Tělo je potaženo prémiovou tkaninou a celková hmotnost činí 2,8 kg. Součástí balení je popruh pro snadné přenášení, nabíječka však v balení není.

Co říkají uživatelé v recenzích

Na Alze má Sencor RESONEX MAXI hodnocení 4,7 z 5 hvězd od 119 zákazníků, přičemž 92 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je přitom velmi nízká – pouhých 0,99 %.

Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, který považují za bezkonkurenční. „Za 2 700 Kč v akci? Jedním slovem paráda,“ píše jeden z recenzentů a dodává, že zvuk je na úrovni podstatně dražších značek (a to je nyní ještě o další tři stovky levnější). Opakovaně se objevuje pochvala hutných basů a čistého přednesu – reproduktor podle recenzentů překvapí i náročnější posluchače.

Sencor RESONEX MAXI ovladaci panel

Pozitivně hodnotí zákazníci také dlouhou výdrž baterie a možnost vypnout LED osvětlení, které by některým mohlo vadit. „Na 80 % hlasitosti jsem vytáhl téměř 5 hodin,“ uvádí jeden z uživatelů menšího modelu MIDI.

Z negativních stránek se občas objevují připomínky k hlasitému zvuku při zapínání a vypínání, který nelze ztlumit. Několik uživatelů také zmiňuje, že by ocenili vlastní mobilní aplikaci pro pokročilejší nastavení ekvalizéru.

Pro koho se hodí a pro koho ne

Sencor RESONEX MAXI je vhodnou volbou pro ty, kteří hledají výkonný reproduktor na venkovní akce a nechtějí platit několikanásobně více za značky jako JBL. Ocení jej majitelé zahrad, chalup nebo ti, kdo potřebují ozvučit dílnu či garáž.

Naopak pokud vyžadujete studiovou kvalitu zvuku, podporu pokročilých Bluetooth kodeků nebo propracovanou mobilní aplikaci, budete muset sáhnout po dražších alternativách. Reproduktor také nepodporuje stereo párování dvou kusů – funkce Broadcasting přehrává pouze mono signál.

Pořídili byste si reproduktor od Sencoru, nebo raději sáhnete po zavedené značce?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

