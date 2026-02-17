Je tohle nejlepší Bluetooth reproduktor pod 1 500 Kč? Tenhle má 80W výkon, voděodolnost a skvělé hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Bluetooth reproduktor Sencor RESONEX MIDI aktuálně na Alze za historicky nejnižší cenu 1 399 Kč pro členy AlzaPlus+ Voděodolný reproduktor s certifikací IPX7 nabízí 80W výkon a 12 hodin přehrávání na jedno nabití Uživatelé na Alze hodnotí reproduktor známkou 4,7 z 5 a chválí především poměr cena/výkon Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 14:29 Žádné komentáře 0 Kdo hledá přenosný Bluetooth reproduktor za rozumnou cenu, měl by zbystřit. Sencor RESONEX MIDI se na Alze aktuálně prodává za historicky nejnižší cenu 1 399 Kč, ovšem pouze pro členy programu AlzaPlus+. Běžná cena činí 1 999 Kč, takže jde o úsporu rovných 600 korun. Za tuto částku získáte voděodolný reproduktor s překvapivě slušným výkonem, který si získal přízeň více než stovky spokojených zákazníků. Voděodolnost a solidní výkon Baterie a konektivita LED osvětlení a ovládání Co říkají uživatelé Vyplatí se to? Co je AlzaPlus+? Voděodolnost a solidní výkon RESONEX MIDI disponuje certifikací IPX7, což znamená, že jej můžete bez obav používat u bazénu nebo na pláži. Reproduktor přežije i krátkodobé ponoření do vody, takže náhodný déšť nebo rozlitý drink pro něj nepředstavují žádnou hrozbu. Konstrukce spoléhá na prémiovou tkaninu a robustní zpracování, které zákazníci v recenzích opakovaně chválí. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Co se týče zvuku, Sencor vsadil na čtyři reproduktory a dva pasivní zářiče s celkovým výkonem 80 W. Frekvenční rozsah pokrývá pásmo od 50 Hz do 20 kHz. Pro milovníky hlubokých tónů je k dispozici tlačítko Bass Boost, které zvýrazní basovou složku. Nutno podotknout, že při maximální hlasitosti nad 80 % již některé recenze zmiňují mírné zkreslení – pro běžné domácí použití nebo menší venkovní akce však výkon bohatě dostačuje. Baterie a konektivita Integrovaná 7 200mAh lithium-iontová baterie zajistí až 12 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Nabíjení probíhá přes USB-C s podporou PD a trvá maximálně 2,5 hodiny. Zajímavostí je funkce powerbanky – reproduktor dokáže dobít váš smartphone výstupem 5V/2A. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3, které uživatelé oceňují za rychlé a spolehlivé párování. K dispozici je rovněž AUX vstup (3,5mm jack) a USB port pro přehrávání hudby z flash disku. Sencor nabízí také funkci Broadcasting, která umožňuje propojit až 99 reproduktorů řady RESONEX pro ozvučení větších prostor. LED osvětlení a ovládání Reproduktor disponuje LED osvětlením, které reaguje na rytmus hudby a vytváří atmosféru na večerních akcích. Světelné efekty lze vypnout, pokud vám nevyhovují. Součástí je také LED indikace hlasitosti a stavu baterie. Rozměry činí 263 × 123 × 112 mm při hmotnosti 1,6 kg, což z něj dělá snadno přenosné zařízení. V balení najdete USB-C nabíjecí kabel a popruh pro přenášení. Co říkají uživatelé Na Alze reproduktor hodnotí 120 zákazníků průměrnou známkou 4,7 z 5. Celých 92 % kupujících jej doporučuje a reklamovanost činí pouhých 0,85 %. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří: Poměr cena/výkon – opakovaně označován jako bezkonkurenční v dané cenové kategorii Kvalita basů – hluboké, neuhučené basy, které překvapí i náročnější posluchače Robustní zpracování – prémiový vzhled a odolná konstrukce Dlouhá výdrž baterie – někteří uživatelé uvádějí i více než 12 hodin při nižší hlasitosti PROHLÉDNOUT AKCI NA ALZE Z kritických připomínek se nejčastěji objevuje hlasitá znělka při zapnutí a vypnutí, kterou nelze ztlumit, a také rychlé automatické vypínání při nečinnosti (přibližně po 5 minutách). Někteří uživatelé by ocenili možnost přepnutí do stereo režimu při párování dvou kusů – aktuálně fungují pouze jako mono pár. Vyplatí se to? Za 1 399 Kč získáte voděodolný reproduktor s výkonem, který v této cenové kategorii těžko hledá konkurenci. Je ideální pro grilovačky na zahradě, výlety k vodě nebo jako ozvučení menších prostor. Pokud však očekáváte studiovou kvalitu zvuku nebo bezchybný přednes při maximální hlasitosti, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Pro nenáročné uživatele, kteří chtějí spolehlivý přenosný reproduktor bez nutnosti investovat tisíce do prémiových značek, představuje RESONEX MIDI rozumnou volbu. Co je AlzaPlus+? Program AlzaPlus+ nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček Zásilkovny, PPL Parcel Shopů nebo České pošty. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), měsíční varianta vychází na 59 Kč. Výhodou je absence minimální hodnoty objednávky – doručení zdarma získáte i při nákupu drobnosti za pár korun. Členství lze kdykoliv zrušit.

Zaujal vás Sencor RESONEX MIDI? 