Kterou powerbanku koupit? Vybrali jsme 10 modelů, které se teď nejvíc vyplatí Vybrali jsme 10 powerbank, které jsou aktuálně ve výrazné slevě na Alze Ceny se pohybují od 479 Kč do 2 379 Kč, kapacity od 5 000 do 50 000 mAh Najdete tu kompaktní modely na telefon, magnetické i výkonné na nabíjení notebooků Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 22:00 Powerbanka je jedna z věcí, na kterou si vzpomenete ve chvíli, kdy ji zrovna nemáte. A právě teď je dobrý čas to napravit – v rámci Alza Dnů spadly ceny u celé řady modelů o 20 až 40 procent. Prošli jsme aktuální nabídku a vybrali deset powerbank, které stojí za pozornost. Řadíme od nejlevnějších po nejdražší a u každé si řekneme, komu se hodí a kde jsou limity. Kompaktní do kapsy: pod 500 Kč Velká kapacita za málo peněz: pod tisícovku Nabíjení notebooků: nad tisícovku Kterou powerbanku vybrat: rychlý průvodce Rychlé shrnutí:✅ Chcete jen dobít telefon – sáhněte po AlzaPower Parade Gen2 za 479 Kč (2 000+ prodaných kusů, hodnocení 4,7/5).✅ Máte iPhone a chcete MagSafe – dvě magnetické ChoeTech varianty za 489 Kč, jedna ultra tenká, druhá se stojánkem.✅ Potřebujete nabít notebook – AlzaPower Vision 100W za 974 Kč nebo Anker 737 za 2 379 Kč jsou ověřené volby.✅ Jedete na festival nebo kempovat – ChoeTech 50 000 mAh za 909 Kč pojme energii na celý víkend.⚠️ Powerbanky nad 100 Wh (přibližně 27 000+ mAh) většinou nelze brát do letadla. Kompaktní do kapsy: pod 500 Kč 1. AlzaPower Parade Gen2 10 000 mAh – 479 Kč Nejprodávanější powerbanka v celém přehledu. AlzaPower Parade Gen2 s kódem ALZADNY20 stojí 479 Kč, což je super cena. Na Alze se prodalo přes 2 000 kusů, hodnocení činí 4,7 z 5 od 346 zákazníků a reklamovanost je prakticky nulová (0,07 %). Má dva USB-C a jeden USB-A, podporuje PD 3.0 i QC 3.0 a displej ukazuje proud i napětí – ne jen čtyři LEDky. Pro koho: Univerzální powerbanka na každodenní nošení. Vejde se do kapsy, nabije telefon jednou až dvakrát, podporuje rychlonabíjení. Má i Low Power Mode pro hodinky a sluchátka. Pozor na: Při nabíjení více zařízení současně klesne výkon na 15 W a rychlonabíjení se vypne. Displej se snadno poškrábe. Chybí otvor na přibalené poutko s kabelem. KOUPIT ALZAPOWER PARADE GEN2 2. ChoeTech MagLeap Wireless 5 000 mAh – 489 Kč Nejtenčí powerbanka v přehledu. ChoeTech MagLeap Wireless stojí aktuálně 489 Kč místo 699 Kč. S tloušťkou 8,9 mm a hmotností 165 gramů ji můžete mít nasazenou dlouho a ruce vám nevynadají. Bezdrátové nabíjení 15 W, kabelové přes USB-C 20 W. Na jedno nabití iPhonu/Pixelu to stačí. Pro koho: Majitelé iPhonů 12 a novějších či aktuálních Pixelů s magnety, kteří chtějí co nejtenčí zálohu na den. Hodí se do kapsy, na procházku, na krátký výlet. Pozor na: Při bezdrátovém nabíjení se zahřívá a reálná kapacita je kvůli ztrátám nižší. Jeden uživatel hlásil po půl roce nafouklou baterii. Pro Android telefony potřebujete (vyjma nových Pixelů) magnetické pouzdro. ZOBRAZIT CENU NA ALZE 3. ChoeTech PD20W 10 000 mAh Magnetic se stojánkem – 489 Kč Stejná cena jako předchozí model, ale dvojnásobná kapacita. ChoeTech s 10 000 mAh a magnetickým uchycením stojí 489 Kč s kódem ALZADNY30 místo 699 Kč. Oproti tenčí variantě nabídne cca dvě plná nabití telefonu, vestavěný stojánek na sledování videí a podporu QC 3.0. Hodnocení 4,5 z 5 od 34 zákazníků, přes 500 prodaných kusů. Pro koho: Kdo chce MagSafe powerbanku s větší kapacitou a nevadí mu trochu vyšší hmotnost (210 g). Stojánek je příjemný bonus na videohovory nebo sledování seriálů. Pozor na: Jen jeden USB-C výstup – víc zařízení najednou nenabijete. Bezdrátový výkon 15 W není nejrychlejší. Pro Android potřebujete zase magnetické pouzdro. KOUPIT CHOETECH SE STOJÁNKEM Velká kapacita za málo peněz: pod tisícovku 4. ChoeTech Digital B730 30 000 mAh – 545 Kč Třicet tisíc miliampérhodin za pětistovku. ChoeTech B730 s kódem ALZADNY30 vyjde na 545 Kč místo 779 Kč. Telefon nabijete pětkrát až šestkrát, má tři výstupy (2× USB-A, 1× USB-C), displej s procentuálním stavem a podporu PD s výkonem 20 W. Hodnocení 4,7 z 5 od 278 zákazníků, přes 500 prodaných kusů. Pro koho: Hledáte co nejvíc energie za co nejméně peněz. Na festival, na kempování, jako záloha do auta. Nejlepší poměr kapacita/cena v celém přehledu. Pozor na: Hmotnost 607 g – do kapsy to není. Displej přijde občas poškrábaný už z výroby. Někteří uživatelé hlásí pískání při nabíjení. Kapacita 111 Wh překračuje letový limit – do letadla ji nevzmete. KOUPIT CHOETECH 30 000 MAH 5. ChoeTech Digital 50 000 mAh – 909 Kč Největší kapacita v celém přehledu. ChoeTech 50 000 mAh s kódem ALZADNY30 stojí 909 Kč místo 1 299 Kč. Telefon nabijete osmkrát až devětkrát. Jeden zákazník ji vzal na čtyřdenní festival a zvládl s ní dva telefony celý víkend. Tři výstupy (2× USB-A, 1× USB-C), rychlonabíjení 22,5 W a displej. Hodnocení 4,7 z 5 od 277 zákazníků. Pro koho: Vícedenní pobyty bez elektřiny – festivaly, kempování, rybářské výpravy. Záložní zdroj pro domácnost. Kdo chce nabít víc zařízení z jedné powerbanky. Pozor na: Plné nabití trvá 10–12 hodin i s rychlonabíječkou (uživatelé doporučují minimálně 65W adaptér). Hmotnost přes 400 g a rozměry odpovídají cihle. Kapacita 185 Wh výrazně překračuje letový limit – do letadla rozhodně ne. Ojediněle hlášené zahřívání po delším používání. ZOBRAZIT CENU NA ALZE 6. AlzaPower Vision 10 000 mAh 100W – 974 Kč Tady se mění kategorie. AlzaPower Vision 100W s kódem ALZADNY25 stojí 974 Kč místo 1 299 Kč. Kapacita je „jen“ 10 000 mAh, ale výstupní výkon 100 W z jednoho USB-C portu znamená, že zvládne nabít i notebook. Hliníkové tělo, barevný TFT displej s wattáží na jednotlivých portech, teplota, počet cyklů. Nabije se za hodinu. Hodnocení 4,9 z 5 od 19 zákazníků. Pro koho: Majitelé notebooků, kteří chtějí kompaktní zálohu na pár hodin práce. Powerbanku vezmete do letadla (37 Wh). Prémiové zpracování za rozumnou cenu. Pozor na: Kapacita 10 000 mAh notebook plně nenabije – spíš prodlouží výdrž o pár hodin. Jeden uživatel hlásil problém s pass-through nabíjením. KOUPIT ALZAPOWER VISION 100W Nabíjení notebooků: nad tisícovku 7. Vention 20 000 mAh 165W – 1 259 Kč Dobrý kompromis mezi kapacitou a výkonem. Vention 20 000 mAh 165W stojí aktuálně 1 259 Kč místo 1 799 Kč (sleva 30 %). Jeden USB-C port zvládne 100 W, při dvou USB-C současně dostanete 100 + 65 W. Vestavěný 50cm USB-C kabel s textilním opletem, TFT displej s teplotou a zdravím baterie. Sama se nabije za 1,5 hodiny. Pro koho: Cestovatelé a digitální nomádi, kteří chtějí nabíjet notebook i telefon současně. Kapacita 74 Wh znamená, že ji vezmete do letadla. Pozor na: Jde o relativně nový produkt bez většího množství recenzí – nemáme tolik zpětné vazby od uživatelů jako u ostatních modelů v přehledu. KOUPIT VENTION 165W 8. AlzaPower Vision 27 600 mAh 140W – 1 724 Kč Nejlepší poměr kapacita/výkon/cena pro notebooky. AlzaPower Vision 27 600 mAh s kódem ALZADNY25 stojí 1 724 Kč místo 2 299 Kč. Výkon 140 W přes USB-C (PD 3.1), celkový kombinovaný výkon 162,5 W, hliníkové tělo a TFT displej. Jeden recenzent nabil MacBook Pro 16″ z 1 na 75 % za necelou hodinu. Sama se dobije za necelou hodinu s 96W adaptérem. Hodnocení 4,9 z 5. Kapacita 99,36 Wh – těsně pod stovkou, takže projde do letadla. Pro koho: Profesionálové na cestách, kteří potřebují plnohodnotně nabít menší notebook. Fotografi, editoři videa, programátoři. Kdo chce powerbanku i do letadla a zároveň co nejvíc kapacity. Pozor na: Hmotnost 640 g. Přibalený kabel a obal jsou podle recenzentů nízké kvality – lepší pořídit vlastní. Nepodporuje proprietární rychlonabíjení Xiaomi. CHCI ALZAPOWER VISION 140W 9. Vention 27 000 mAh 200W – 2 024 Kč Nejvyšší kombinovaný výkon v přehledu. Vention 27 000 mAh 200W s kódem ALZADNY25 stojí 2 024 Kč místo 2 699 Kč. Při použití obou USB-C portů současně dostanete 100 + 100 W – můžete nabíjet dva notebooky najednou. Podporuje PD 3.1, PPS i UFCS. Vestavěný 50cm kabel, v balení i samostatný 240W USB-C kabel. TFT displej s teplotou a zdravím baterie. Nabije se za 2 hodiny. Kapacita 99,9 Wh – těsně pod limitem pro letadlo. Pro koho: Kdo potřebuje nabíjet dva výkonné notebooky nebo MacBooky současně. Digitální nomádi s více zařízeními. Kdo chce maximální výkon a přitom chce powerbanku vzít do letadla. Pozor na: Relativně nový produkt bez velkého množství recenzí. Vyšší cena oproti AlzaPower Vision 140W, zatímco kapacita je podobná. Rozdíl je hlavně v kombinovaném výkonu 200 vs 162,5 W. KOUPIT VENTION 200W 10. Anker 737 GaNPrime 24 000 mAh 140W – 2 379 Kč Nejdražší powerbanka v přehledu, ale taky nejprověřenější v kategorii „pro notebook“. Anker 737 aktuálně stojí 2 379 Kč místo 3 990 Kč – sleva 40 %. Na Alze se prodalo přes tisíc kusů, hodnocení 4,6 z 5 od 43 zákazníků, reklamovanost 1,84 %. MacBook Pro 14″ udrží v chodu přibližně 6 hodin. Sama se nabije za necelou hodinu se 100W adaptérem. V balení je 140W USB-C kabel a ochranné pouzdro. Pro koho: Kdo chce ověřenou značku s tisíci prodanými kusy a dlouhodobou reputací. Majitelé MacBooků a výkonných notebooků. Kdo preferuje prověřený produkt před novinkou. Pozor na: Hmotnost 635 g. Anker používá výhradně USB Power Delivery – telefony s proprietárním nabíjením (Huawei SuperCharge, OnePlus VOOC) plný výkon nevyužijí. Kapacita 86,4 Wh je nižší než u AlzaPower Vision za 1 724 Kč, ale za to máte jistotu značky a bohaté příslušenství v balení. KOUPIT ANKER 737 Kterou powerbanku vybrat: rychlý průvodce Deset powerbank je hodně, tak to zjednodušíme. Pokud nabíjíte jen telefon a chcete co nejlevněji, AlzaPower Parade Gen2 za 479 Kč je jasná volba – ověřená tisíci zákazníky. Máte iPhone a chcete MagSafe? Za 489 Kč tu jsou dvě varianty ChoeTech – ultra tenká 5 000 mAh nebo 10 000 mAh se stojánkem. Pro festival nebo kempování je těžké porazit ChoeTech 50 000 mAh za 909 Kč. A pokud potřebujete nabíjet notebook, rozhodnutí je mezi AlzaPower Vision 140W za 1 724 Kč (nejlepší poměr kapacita/cena) a Anker 737 za 2 379 Kč (prověřená značka, pouzdro v balení). Všechny slevy jsou součástí probíhajících Alza Dnů. Ceny a dostupnost se mohou měnit – pokud vás některý model zaujal, vyplatí se neotálet. ZOBRAZIT VŠECHNY ALZA DNY Jakou powerbanku používáte vy? Stačí vám kompaktní záloha na telefon, nebo potřebujete nabíjet i notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 