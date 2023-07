Další škádlení konkurence: Twitter poleze do zelí LinkedInu

Elon Musk koupil Twitter, začal s ním provádět “psí kusy” a bezpečnostní experti, investoři i uživatelé dost znervózněli. Následně společnost Meta Marka Zkuckerberga zareagovala založením velmi podobné služby Threads a šéfové konkurenčních firem si snad hodlají vše vyříkat až v ringu. Tak se dá ve zkratce popsat dění v oblasti sociálních sítí, kde se po letech opatrného inspirování a opisování začínají dít mnohem intenzivnější konkurenční boje. Dalším krokem nejspíš bude nová funkce Twitteru, která by se zaměřila na nábor zaměstnanců. Což je nyní primární doména LinkedInu.

Objevená testovaná funkce, která již má název Twitter Hiring (Twitter nábory), podle všeho umožní ověřeným firmám zveřejňovat na platformě nabídky práce. Některé organizace již tuto možnost údajně využily a nabídky práce zveřejnily. V tuto chvíli je možné zveřejnit až 5 nabídek práce. Zájemci mohou jednoduše kliknout na banner a být přesměrováni na webové stránky společnosti, kde získají další informace.

#Twitter will let verified organizations import all of their jobs to Twitter by connecting a supported ATS or XML feed! 🚀

"Connect a supported Applicant Tracking System or XML feed to add your jobs to Twitter in minutes." pic.twitter.com/TSVRdAoj3h

— Nima Owji (@nima_owji) July 20, 2023