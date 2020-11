Které aplikace od nás sbírají nejvíce osobních dat? Tady je žebříček

E-mailová adresa, jméno, příjmení, věk, občas poloha…a co dál? Mobilní aplikace o svých uživatelích ví velkou spoustu věcí. Často i bez toho, aby si to lidé uvědomovali, i když před jejich používáním stvrdili podmínky použití. Diskuze o tom, co je a co není za hranou logického a opodstatněného sběru dat, jsou v podstatě nekonečné. Nebudeme se tady pouštět do rozboru využití či zneužití získaných informací (klidně to proberme v komentářích), podívejme se ale na čistě analytická data o tom, které služby a aplikace sbírají dat nejvíce. Velmi podrobný pohled nám v tomto směru nabídla londýnská agentura Clario. V půlce října vydala žebříček a přehled největších sběračů informací o uživatelích.

Z analýzy, která je založená na znění podmínek při vstupu do jednotlivých aplikací, vychází jako největší “slídil” Facebook. To asi žádné překvapení není. Stejně tak to, že nejčastěji požadovaným údajem je e-mailová adresa následovaná jménem a věkem. Nejvíce dat obecně požadují sociální sítě, ale třeba takový Twitter je až na 28. příčce. TikTok, který je v mnoha zemích blokován kvůli obavám ze zneužití informací o uživatelích (ano, to je trochu jiné téma), je na 39. místě.

Na to, které aplikace sbírají nejvíce dat, můžete tedy mrknout v tabulce. Je v ní 48 vybraných služeb. Některé možná vůbec nebudete znát a logicky tam chybí třeba ty české. Nejspíš si všimnete, že v ní úplně chybí nástroje Googlu. Tohoto amerického giganta asi můžeme celkově jako společnost zařadit na špici. Ještě jednou zopakujme, že je sestavená podle toho, jaký sběr informací je uveden v podmínkách použití.

Které z těchto aplikací používáte?

Zdroj: Clario