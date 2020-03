Fleety alias mizející Tweety. Už i Twitter připravuje svou variantu Stories

Jen pár hodin poté, co jsme vás informovali o tom, že dokonce i LinkedIn testuje vlastní variaci na formát zvaný jako Stories, přichází stejná indicie od Twitteru. V jeho podání tyto příspěvky mají nést jméno Fleets, což se v češtině určitě uchytí jako Fleety. Tedy uchytí v případě, jestliže sociální síť zavede novinku globálně. V tento moment je jasné jen to, že ji bude nějakou dobu zkoušet u uživatelů v Brazílii. Před zahájením testování řekl Twitter k funkci Fleets několik základních věcí. Mimo jiné i to, jak se bude tento formát lišit od známých Stories na Facebooku či Instagramu.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020