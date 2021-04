Konec nedostatku čipů? Největší výrobce chce do produkce vložit miliardy

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hodlá velmi smělým způsobem řešit nedostatek mikroprocesorů. Kriticky důležitých součástek, kterých v současné chvíli chybí obrovské množství nejen pro kompletování mobilních telefonů, chce v dohledné době vyrábět mnohem víc. A připravila si na to pěkný balík peněz. TSMC chce během následujících tří let do rozšíření výrobních kapacit čipů investovat 100 miliard amerických dolarů. The Wall Street Journal tvrdí, že jde nejen o rekordní plánovanou investici této firmy, ale o vůbec největší finanční injekci v tomto oboru vůbec.

Primárním důvodem je pochopitelně aktuální a akutní nedostatek procesorových jednotek. Ty chybí v telefonech, automobilech nebo třeba i ledničkách. O chytrá zařízení je v posledních měsících enormní zájem zejména v důsledku změny životního stylu s ohledem na koronavirovou pandemii. Tchajwanská firma hodlá tuto díru na trhu nejen zalepit, ale vzít i jako příležitost. TSMC dá peníze na rozšíření výrobních kapacit čipů s vidinou, že se zájem o smart zařízení rozhodně snižovat nebude. Právě naopak.

