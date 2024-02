Spolu s řadou Galaxy S24 představil Samsung chytré funkce Galaxy AI

S jednotlivými nástroji se můžete seznámit prostřednictvím appky Try Galaxy

Pokud ale hledáte čistě praktický zážitek, nejspíš odejdete se zklamáním

Během letošního Galaxy Unpacked nám Samsung odprezentoval svou vlajkovou řadu Galaxy S24, která dorazila nejen s hardwarovými změnami, ale také s významnými novinkami v oblasti softwaru. Narážím konkrétně na sadu chytrých funkcí Galaxy AI, jež se vezou na aktuálním trendu umělé inteligence a uživatelům přináší zcela nové možnosti, jak interagovat se zařízeními Galaxy.

Balíček nástrojů byl zpočátku k dispozici pouze na oněch třech nových vlajkovkách, ale nedávno Samsung ohlásil jejich rozšíření na několik starších zařízení (například řadu Galaxy S23 nebo tablety Galaxy Tab S9), a to v rámci One UI 6.1. Několik dní nazpět také jihokorejský výrobce elektroniky implementoval Galaxy AI do své aplikace Try Galaxy, ale asi ne zrovna tak, jak byste to chtěli.

Appka Try Galaxy slouží jako jakési preview pro potenciální zájemce o koupi nového Samsung telefonu. Dříve byla cílena především na jablíčkáře, a pokud jste si ji chtěli zkusit na Android zařízení, museli jste disponovat jedním z předurčených modelů od Samsungu. Já bych tedy měl se svým Google Pixelem 7 Pro nebo starším low-cost modelem od Realme smůlu. Nyní se každopádně aplikace otevírá úplně všem, a tak jsem se na ni samozřejmě musel podívat.

Ačkoliv Samsung označuje Try Galaxy jako aplikaci, nenajdete ji na Google Play a ani není navržená k tomu, abyste ji stáhli jako .apk soubor odněkud jinud. Přistupujete k ní skrz webový prohlížeč Google Chrome, kde vás ale Samsung vyzve, abyste si ji uložili na domovskou obrazovku jako aplikaci.

Po spuštění Try Galaxy se vám v podstatě otevře telefon v telefonu. Blíž než k virtuálnímu zařízení, jako si jej často nastavují nadšenci na svých (nejen) Windows počítačích, má ale k launcheru, který pouze mění design a některé funkce uživatelského prostředí. I tak je ale fér říct, že vám Try Galaxy umožní přístup k některým systémovým aplikacím Samsung telefonů, byť je výběr dost omezený.

A co tedy ta umělá inteligence? Samsung před nedávnem prostřednictvím tiskové zprávy ohlásil rozšíření Galaxy AI právě do Try Galaxy. Jeden by si představoval, že si bude moct na vlastní kůži vyzkoušet atraktivní vychytávky typu Circle to Search, avšak bohužel, realita je úplně jiná. Widget s titulkem „Galaxy AI is here“ (Galaxy AI je tady) totiž obsahuje jen několik ukázek, které jsou interaktivní nanejvýš zčásti.

Pardon, ale že mě Samsung nechá vyzkoušet si nové možnosti Fotoaparátu způsobem, kdy mi v podstatě dovolí jenom stisknout spoušť nebo rádoby začít nahrávat video, mně příliš zábavné ani užitečné nepřijde. A to musím ještě přimhouřit oko nad naprosto mizernou optimalizací celé služby.

Jinými slovy: pokud už paletu funkcí Galaxy AI znáte po teoretické stránce, ale chybí vám praktická zkušenost, nainstalováním Try Galaxy si rozhodně nepomůžete a odnesete si maximálně zklamání. Pakliže toho naopak o Galaxy AI ještě tolik nevíte, hurá do toho. Lehce interaktivní ukázky, jaké si připravil Samsung, vás mohou s jednotlivými vychytávkami seznámit lépe než pouhé marketingové popisky.

Jaká funkce ze sady Galaxy AI vás zaujala nejvíc?

Zdroje: Vlastní, Samsung