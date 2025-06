Trump vstupuje do světa mobilů! Nabízí předražený tarif i vlastní telefon, který zvedá expertům obočí

Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa opět rozšiřuje své podnikatelské portfolio. Tentokrát míří do vysoce konkurenčního světa mobilních služeb a chytrých telefonů. V pondělí 16. června oznámila Trump Organization spuštění mobilního operátora Trump Mobile a plány na vydání zlatého smartphonu s názvem T1. Načasování oznámení není náhodné – připadá přesně na desáté výročí, kdy Trump poprvé oznámil svou kandidaturu na prezidenta USA sjezdem po zlatém eskalátoru v Trump Tower. A když už jednou máte zlatý eskalátor, proč ne rovnou i zlatý telefon?

Virtuální operátor s americkým vlasteneckým nádechem

Trump Mobile nebude klasickým mobilním operátorem s vlastní infrastrukturou. Půjde o tzv. MVNO (Mobile Virtual Network Operator), tedy virtuálního operátora, který nakupuje kapacitu sítě od zavedených poskytovatelů. Podle dostupných informací má Trump Mobile fungovat na sítích všech tří hlavních amerických operátorů – AT&T, Verizon a T-Mobile.

Hlavní nabídkou nového operátora je tarif pojmenovaný „The 47 Plan“ za 47,45 dolarů měsíčně (přibližně 1 100 Kč). Číslovka v názvu i ceně odkazuje na Trumpovu pozici 47. prezidenta USA, předtím byl 45. prezidentem. Chytré, že? Tarif má zahrnovat neomezené volání, SMS a data, ochranu zařízení, 24/7 asistenční službu pro vozidla, telehealth služby včetně virtuálních lékařských konzultací a bezplatné mezinárodní volání do více než 100 zemí, včetně míst s americkými vojenskými základnami.

„Chystáme se představit celý balíček produktů, kde lidé mohou získat telemedicínu na svých telefonech za jeden paušální měsíční poplatek, asistenční služby pro svá auta, neomezené textové zprávy do 100 zemí po celém světě,“ uvedl při oznámení Donald Trump Jr., nejstarší syn prezidenta.

Za zmínku stojí, že v porovnání s konkurenčními nabídkami je tarif poměrně drahý. Například Visible od Verizonu nabízí neomezený tarif za 25 dolarů měsíčně a roční neomezený tarif Mint Mobile vychází na 30 dolarů měsíčně. Ale kdo by se zdráhal připlatit si za patriotismus v podobě extra 17 dolarů měsíčně, že?

Zlatý smartphone T1 – americký sen, nebo marketingová bublina?

Vedle mobilních služeb oznámila Trump Organization také plány na vydání vlastního smartphonu s názvem T1. Tento zlatý telefon má být k dispozici od srpna nebo září letošního roku za cenu 499 dolarů (asi 11 500 Kč). Předobjednávky jsou už otevřené s požadovanou zálohou 100 dolarů. Zlato jako barva nejen symbolizuje luxus, ale možná i styl podnikání.

Podle specifikací na webových stránkách bude Trump Mobile bude T1 vybaven 6,78palcovým AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, hlavním 50Mpx fotoaparátem, baterií o kapacitě 5 000 mAh, 12 GB RAM a 256 GB interní paměti. Zařízení má nabídnout také odemykání obličejem, čtečku otisků prstů a dokonce 3,5mm jack pro sluchátka. Jako operační systém by měl sloužit Android 15. O použitém čipsetu, jenž je mezi uživateli jedním z hlavních prodejních argumentů, se zatím organizace nevyjádřila.

Nejkontroverznějším tvrzením je, že telefon má být „hrdě navržen a vyroben ve Spojených státech“. Toto prohlášení však vyvolává značné a oprávněné pochybnosti. V současnosti prakticky neexistuje významná výroba smartphonů na území USA – většina zařízení se vyrábí v Číně, Jižní Koreji, Indii nebo Vietnamu. Jediným americkým výrobcem smartphonů je kalifornská společnost Purism, jejíž telefony Liberty však stojí 1 999 dolarů. Tak buď je T1 zázrak amerického inženýrství, nebo někdo trochu přibarvuje realitu.

Todd Weaver, generální ředitel společnosti Purism, označil tvrzení o americké výrobě za „klasický vaporware“ (produkt, který je oznámen, ale nikdy skutečně nevyjde): „Pokud T1 slibuje cenovku 499 dolarů s domácí výrobou, vypadá to velmi nepravděpodobně.“

Sám Eric Trump v rozhovoru pro podcast „The Benny Show“ poněkud zmírnil původní tvrzení, když řekl: „Nakonec všechny telefony mohou být vyrobeny ve Spojených státech.“ To naznačuje, že první dodávky telefonů pravděpodobně přijdou ze zahraničí. Takže „Make America Great Again“, ale až někdy v budoucnu.

Licenční dohoda a etické otázky

Zajímavým detailem celého projektu je, že Trump Mobile není přímo provozován Trump Organization. Jde o licenční dohodu, kde společnost T1 Mobile LLC používá jméno „Trump“ na základě licenční smlouvy. Na spodní části webových stránek Trump Mobile je uvedeno: „Trump Mobile, jeho produkty a služby nejsou navrženy, vyvinuty, vyrobeny, distribuovány ani prodávány Trump Organization ani žádnými jejich příslušnými přidruženými společnostmi nebo představiteli.“

T1 Mobile LLC byla zaregistrována na Floridě v dubnu pod adresou v Palm Beach Gardens. Registrovaný zástupce společnosti, právník Stuart Kaplan, odkázal dotazy na tiskové mluvčí společnosti. Není však jasné, kdo přesně za T1 Mobile LLC stojí. Transparentnost není zrovna silnou stránkou tohoto projektu.

Oznámení vyvolalo otázky ohledně etiky podnikání rodiny úřadujícího prezidenta. Trumpovy děti údajně spravují jeho obchodní zájmy prostřednictvím svěřenského fondu, aby se vyhnuly střetu zájmů, ale příjmy z takových podnikatelských aktivit nakonec obohatí i samotného prezidenta.

„Nikdo, kdo dával pozor, nemohl přehlédnout, že prezident Trump považuje prezidentský úřad za prostředek k rozšíření bohatství své rodiny. Možná tento příklad pomůže více lidem pochopit tuto nepopiratelnou pravdu,“ řekl Lawrence Lessig, profesor práva na Harvard Law School.

V pátek zveřejněných finančních dokumentech Trump uvedl příjem více než 600 milionů dolarů z licenčních dohod, kryptoměnových projektů, golfových klubů a dalších podniků. Tato čísla se však týkala období do konce roku 2024, tedy před jeho druhou inaugurací. Prezidentský úřad se zdá být velmi lukrativním rodinným podnikem.

Perspektiva úspěchu na přesyceném trhu

Šance na úspěch Trump Mobile v konkurenčním prostředí amerického telekomunikačního trhu jsou přinejmenším diskutabilní. Michael Ashley Schulman, hlavní investiční ředitel společnosti Running Point Capital Advisors, poznamenal: „MVNO operátoři tvoří sotva 3-4 % amerických mobilních předplatitelů a fluktuace zákazníků bývá vysoká. Pokud Trump Mobile nedosáhne hranice milionu předplatitelů – což je vysoko nad většinou celebrit vlastnících MVNO – finanční dopad bude zanedbatelný.“

Podobný model však využívají i další celebrity – například herec Ryan Reynolds se svým Mint Mobile (který byl později odkoupen T-Mobile za 1,35 miliardy dolarů).

Rozdíl je jen v tom, že Reynolds svůj Mint Mobile dokázal prodat se ziskem, zatímco Trump má za sebou spíše sérii podnikatelských nezdarů. Zmínit mohu například Trumpovu vodku, která vstoupila na trh v roce 2006 a v roce 2011 kvůli nízkým prodejům skončila, prémiové hovězí maso Trump Steaks vydrželo na trhu dva měsíce, vzdělávací organizace Trump University čelila žalobám za klamavé obchodní praktiky a byla nakonec uzavřena, Trump zaplatil v rámci vyrovnání 25 milionů dolarů. Neujaly se ani Trump matrace, balená voda Trump Ice nebo cestovní kancelář GoTrump.

Současně Trump jako prezident tlačí na americké technologické společnosti, aby přesunuly výrobu do USA. Minulý měsíc pohrozil 25% clem na produkty Apple, pokud technologický gigant nepřesune část své výroby ze zahraničí zpět do Spojených států. Podle analytika Dana Ivese z Wedbush by však iPhone vyrobený v USA stál přibližně 3 500 dolarů, více než trojnásobek současné maloobchodní ceny kolem 1 000 dolarů. Očividně pro T1 Phone platí jiné ekonomické zákony než pro Apple.

Budoucnost ukáže, zda zlatý T1 zazáří

Vstup Trump Organization do světa mobilních služeb a chytrých telefonů je bezpochyby odvážným krokem. Trh s virtuálními operátory i se smartphony je extrémně konkurenční a nasycený, kde dominují zavedené značky s dlouholetou historií a rozsáhlými zkušenostmi.

Zda bude Trump Mobile a telefon T1 úspěšný, závisí na mnoha faktorech, včetně skutečné kvality nabízených služeb, spolehlivosti hardwaru a reálné výrobní kapacity v USA. Zatím se zdá, že projekt spoléhá především na sílu značky Trump a vlastenecké cítění potenciálních zákazníků. Uvidíme, jestli patriotismus zvítězí nad funkčností a cenou.

Pro skutečné technologické nadšence však bude důležitější reálný poměr ceny a výkonu, než politická loajalita. A v tomto ohledu má Trump Mobile před sebou ještě dlouhou cestu, aby přesvědčil zákazníky o svých kvalitách. Nebo možná ne – zlatý telefon přece musí být kvalitní, ne?

Co si myslíte o vstupu Trump Organization do světa mobilních služeb?

Zdroj: Reuters, Trump, Wired