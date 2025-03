Do iPhonů pronikl politicky nekorektní vtípek. Když řeknete "rasista", objeví se Trump

Reklama

Leckoho nebaví zdlouhavě psát zprávy, a tak radši využívá ty hlasové. Stejně tak je ale možné v některých aplikací zprávu jednoduše nadiktovat, načež se přepíše slovy. V iPhonech ale nyní dochází k podivuhodné chybě, která možná ani chybou není. Uživatelé totiž upozorňují, že po vyslovení slova „racist“ (tedy rasista) ho iPhone ve Zprávách napíše jako Trump. Náhoda?

Zvláštní je, že tento přepis se objeví prý jen na chvíli, načež se promění na požadované slovo. O problému ví už i Apple a zcela vážně se jím zabývá. Není přitom zřejmé, jestli je chyba v hlasovém zadávání přítomna už dlouho (a nikdo si jí jen dosud nevšiml) nebo se objevila až teď. A jestli jde vůbec o chybu nebo si z majitelů iPhonů někdo jen vystřelil politicky nekorektním vtípkem.

Mluvčí společnosti Apple se k problému vyjádřil, ale jen velmi vyhýbavě. Prohlásil, že se obě slova údajně po fonetické stránce překrývají, a proto prý dochází ke zmatkům. Což je ale poměrně podivné vysvětlení, které vám asi nebude sedět, sotva si zkusíte obě vyslovit.

Problémy iPhonů každopádně nyní baví internet. Bývalý vývojář Applu John Burkey se navíc pro deník The New York Times vyjádřil, že může jít klidně o vtip, který někdo propašoval do kódu aplikace. Nebo mezi data, na nichž Apple trénuje svou umělou inteligenci.

Už jste vyzkoušeli, jak si váš iPhone poradí se slovem „racist“?

