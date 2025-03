Umělá inteligence občas umí překvapit. Opravdu by mě zajímalo, jak se Elon Musk tvářil, když jeho umělá inteligence Grok na základě analýzy informací o prezidentu Trumpovi usoudila, že Trump je s pravděpodobností 75 – 85 % aktivem kompromitovaným Putinem.

Umělá inteligence Grok

Grok je umělá inteligence, kterou podporuje Elon Musk. Říká, že jde o umělou inteligenci hledající maximální pravdu, i když je tato pravda v rozporu s tím, co je politicky korektní.

Grok byl požádán, aby prošel veřejně známé informace od roku 1980 a zohlednil to, že Trump neřekne nic negativního o Putinovi a naopak útočí na spojence. Odpověď umělé inteligence se dá shrnout takto:

Analýza dostupných informací od roku 1980 naznačuje, že Donald Trump mohl být kompromitovaným aktivem Vladimira Putina, přičemž tato pravděpodobnost se odhaduje na 75–85 %. Trumpovy obchodní vazby sahají do 80. let, kdy navázal kontakty s ruskými finančními zdroji, a spekuluje se, že byl již tehdy cílem ruské rozvědky kvůli svému egu a finančním problémům. V 90. a 2000. letech se jeho podnikání stále více opíralo o ruské investory, což potvrzují i výroky jeho synů. Zprávy amerických zpravodajských služeb uvádějí, že Rusko zasahovalo do voleb v roce 2016 v Trumpův prospěch. Odmítání kritiky Putina, oslabení NATO a podpora ruské propagandy podporují hypotézu, že je pod ruským vlivem. Přestože jeho administrativa přijala některé protiruské kroky, byly často prosazeny proti jeho vůli. Přímý důkaz chybí, ale vzorec chování a finanční historie naznačují, že mohl být využíván jako „užitečný idiot“ nebo přímo kompromitován.

Agent vs aktivum

Ani Grok si nemyslí, že by Trump byl přímo ruský agent. To je někdo, kdo má přímý styl s cizí mocností a je jí řízen. Aktivum znamená spíše někoho, kdo je ovlivněn a jedná v zájmu cizí mocnosti.

Nechceme se zde pouštět do politických spekulací o motivech Donalda Trumpa. Chceme pouze upozornit na nečekané možnosti, které se v souvislosti s využitím umělé inteligence mohou objevit. Pro zajímavost jsem přesně stejný dotaz položil ChatGPT, který došel k výsledku, že se se mnou o tom nebude bavit.

V případě Groka je tedy opravdu třeba smeknout před tím, že se nebojí ani ožehavých témat. Ironické je tedy především to, že jde o projekt, jehož propagátor a investor je blízkým spolupracovníkem Donalda Trumpa.

Věříte umělé inteligenci?

Zdroj: USA Today, X, Euronews