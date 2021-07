Samsung je prý třetí největší výrobce baterií. Kdo vede?

Nejen telefony, hodinky, sluchátka, ledničky, televize nebo procesory či displeje. Korejský Samsung, přesněji řečeno společnost Samsung SDI, vyrábí také baterie. Nejde přitom pouze o ty do mobilů či hodinek, ale i články třeba do elektromobilů. U tohoto giganta se to může na první pohled zdát jako okrajové podnikání, nicméně poslední report od SNE Research tvrdí, že firma je aktuálně třetí největší výrobce baterií na celém světě. Jde o údaj za první kvartál tohoto roku.

Samsungu údajně pomohly hlavně zakázky pro vybavování vozů Audi E-Tron, Fiat 500e a Ford Kuga. Jeho podíl je 10,1 %. V žebříčku nejvýznamnějších producentů bateriových článků byla prý s 35,5% podílem společnost LG Energy. Tedy další korejská firma, která shodou okolností nedávno ukončila výrobu mobilů. Nicméně díky vozům Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.3 a Volkswagen ID.4 poskočila o 7 %.

Druhý byl v prvních třech měsících roku 2021 Panasonic. Tomu patří 27,8% podíl trhu. Samsung má velké plány a jako třetí největší výrobce baterií možná dlouho nezůstane. Hodlá stavět výrobnu v USA a ucházet se o zakázku pro dodání článků pro vozy Tesla.

Už jste vyzkoušeli nějaký elektromobil? Jaký?

Zdroj: sammobile