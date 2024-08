Aplikace vás šmírují a zobrazují reklamy! Jak jim v tom zabránit?

Soukromí je právo, které bychom měli chránit

Aplikace sbírají data o našem chování a preferencích

Tracker Control umožňuje blokovat reklamy a sledovací technologie

Od kalkulaček a budíků až po náročné hry, téměř veškeré aplikace se snaží získat všechny informace o našem chování a preferencích, ke kterým se technicky dokážou dostat. Neustálé monitorování svých uživatel je dnes naprostou normou a spousta lidí se nad tím ani nepozastavuje. Pokud vám ale na soukromí záleží, pak pro vás máme návod, jak nejen omezit šmírování aplikací, ale také zabránit zobrazování reklam, což může mimo zpříjemnění používání aplikace také ušetřit nemalé množství drahocenných dat.

Tím nejlepším způsobem, jak si zajistit soukromí, je instalace pouze aplikací s otevřeným zdrojovým kódem (tzv. open source). U těch je nejen možné zkontrolovat, jestli sbírají nějaká data, ale hlavně ve většině případů nesbírají prakticky nic už ze základu. Pokud pro vás však není možné instalovat pouze takovýto software a musíte používat nějakou aplikaci, která vás sleduje, pak vám může pomoci aplikace Tracker Control.

Tracker Control sice pro analýzu síťové komunikace využívá VPN funkcionalitu Androidu, používá se ale pouze lokální VPN server. To znamená, že vaše data na žádný vzdálený VPN server neodchází – funkce tedy slouží čistě k analýze komunikace pro odhalení sledování narušujícího soukromí.

Po spuštění Tracker Control se vám na hlavní stránce zobrazí seznam všech instalovaných aplikací. Po rozkliknutí jedné z nich se zobrazí informace o tom, které známé knihovny aplikace používá. Dále je tu možnost vypnutí monitorování vybrané aplikace, pak bude aplikace fungovat naprosto bez omezení. Následně lze aktivovat kompletní zamezení přístupu k internetu.



Až pod těmito volbami se ale nachází to hlavní. Jednotlivé monitorování je zde roztříděno do kategorií podle účelu (např. reklama, sociální, analytické…). Tady je možné blokovat buď to celou kategorii nebo přímo jednotlivé adresy, se kterými se pokouší aplikace komunikovat. Tato funkce je právě hlavní kouzlo nástroje. Tímto detailním nastavením je možné zablokovat například pouze reklamy nebo jen analýzu, ale zbytku aplikace pořád nechat naprosto volný přístup k internetu.



Ta připojení, která jsou nezbytná pro funkčnost aplikace, rozpozná Tracker Control ve valné většině případů sám. Pokud by ale aplikace náhodou nefungovala, je možné zkusit povolit i jiná připojení, než ta, co jsou povolena automaticky ve výchozím stavu. Je také možné vypnout monitorování úplně, aby vybraná aplikace nebyla žádným způsobem omezena.

Kromě výchozí karty Trackers, kterou jsem právě popsal, je dostupná pro každou aplikaci také karta My Data a Countries (přepínat mezi nimi lze v horní liště). My Data nabízí prvně odkaz pro vypnutí používání osobního ID pro personalizaci reklam, dále je zde možnost zaslání předvytvořené žádosti o vymazání vašich osobních dat a nakonec máte volbu nahlášení aplikace, což můžete využít třeba v případě, že se domníváte, že jsou porušována nějaká práva či regule.

Poslední karta Countries zobrazí mapku světa s vyznačenými státy, do kterých odeslaná data míří.



Výsledkem je naprosto nerušené používání plně funkčních aplikací, tentokrát ale s výrazně vyšším soukromím a bez reklam. Aplikaci je ovšem nutné si stáhnout z alternativního obchodu F-Droid. Na Google Play je pouze omezená verze, která neumožňuje blokování.

Poznámka Je nutné vzít v úvahu, že spousta vývojářů se spoléhá na zobrazování reklam a je to často i jejich jediný příjem. Pokud chcete podpořit vývojáře, můžete třeba zablokovat jen kategorii analytických trackerů, ale reklamy ponechat.

Jak důležité je pro vás soukromí? Používáte nějaké nástroje pro jeho ochranu?

Zdroj: Tracker Control