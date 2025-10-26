TP-Link Archer GE400 brzy přijde do Česka jako router pro hráče. Nabízí rychlost až 6,5 Gb/s a RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky TP-Link na českém webu představil herní router Archer GE400 s Wi-Fi 7 a rychlostí 6,5 Gb/s Router nabídne dva 2.5G porty, RGB podsvícení a funkci Turbo Game Acceleration Na americkém Amazonu se nyní prodává za 169,99 dolaru (3 600 Kč v přepočtu) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 TP-Link rozšiřuje svou nabídku herních routerů o novinku Archer GE400, kterou již představil na českém webu s poznámkou, že bude brzy dostupná. Zařízení míří na hráče, kteří požadují maximální rychlost a minimální odezvu při online hraní. Router podporuje nejnovější standard Wi-Fi 7 a nabízí kombinovanou rychlost až 6,5 Gb/s. Wi-Fi 7 s technologií MLO pro rychlejší připojení Archer GE400 pracuje na dvou pásmech – dosahuje rychlosti 5 765 Mb/s na 5 GHz a 688 Mb/s na 2,4 GHz. Router využívá technologii Multi-Link Operation (MLO), která umožňuje současné připojení přes obě pásma, což zajišťuje stabilnější spojení a nižší latenci. Součástí výbavy je také podpora 4K-QAM modulace, která zvyšuje přenosovou rychlost až o 20 procent oproti Wi-Fi 6. Pro maximální pokrytí je router vybaven šesti anténami s technologií Beamforming, které směrují signál přímo k připojeným zařízením. Díky tomu dokáže pokrýt i větší domácnosti bez mrtvých zón. Herní funkce a dva 2.5G porty Klíčovou funkcí pro hráče je Turbo Game Acceleration, která automaticky prioritizuje herní provoz a optimalizuje síťovou cestu pro minimální ping. Router disponuje dvěma 2.5G LAN porty, které poskytují 2,5krát rychlejší připojení než standardní gigabitové porty. To ocení majitelé výkonných NAS serverů nebo ti, kdo mají internetové připojení rychlejší než 1 Gb/s. TP-Link do Česka přinesl chytrou chůvičku s dvěma objektivy. Detekuje pláč a analyzuje spánek dítěte Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zajímavostí je herní panel, který v reálném čase zobrazuje informace o stavu sítě, výkonu routeru, akcelerovaných hrách a připojených zařízeních. Panel je dostupný přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci Tether. Router také podporuje přesměrování herních portů, které zjednodušuje hraní s přáteli online. RGB podsvícení inspirované závodními vozy Design routeru se inspiroval závodními automobily a nabízí přizpůsobitelné RGB podsvícení s miliony barev. Osvětlení lze nastavit podle vlastních preferencí nebo synchronizovat s herním setupem. Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor, který zvládne náročný provoz při připojení mnoha zařízení současně. Router podporuje standard EasyMesh, takže ho lze kombinovat s dalšími kompatibilními zařízeními pro vytvoření mesh sítě pokrývající celý dům. Bezpečnost zajišťuje služba TP-Link HomeShield s antivirovou ochranou a blokováním škodlivých webů. Dostupnost a cena Přestože TP-Link na českém webu uvádí, že router dorazí brzy, konkrétní datum ani českou cenu zatím neoznámil. Na americkém Amazonu se Archer GE400 momentálně prodává v rámci zaváděcí akce za 169,99 dolaru, což odpovídá zhruba 3 600 Kč v přepočtu. Finální česká cena bude pravděpodobně vyšší kvůli DPH a distribuci. Router je určen především náročným hráčům, kteří potřebují rychlé a stabilní připojení pro online hraní, ale využijí ho i domácnosti s mnoha připojenými zařízeními nebo ti, kdo mají rychlé internetové připojení a chtějí ho plně využít. Pořídíte si herní router s Wi-Fi 7 a RGB podsvícením? Zdroj: TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář router TP-Link Mohlo by vás zajímat TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. TP-Link do Česka přináší chytrý zvonek s fantastickou výdrží a umělou inteligencí Adam Kurfürst 3.12.2024 Chytrý zvonek za pár korun? Novinka od TP-Link vydrží celý rok bez nabíjení a umí 2,5K video Libor Foltýnek 27.6.2024 Tahle krabička nahradí vaše dálkové ovladače. Představil ji TP-Link a lze s ní komunikovat hlasem Adam Kurfürst 7.11.2024 Konečně pořádný internet i na chatě! TP-Link představil parádní 5G router Libor Foltýnek 25.11.2024 LIDL prodává skvělý Xiaomi WiFi zesilovač nejlevněji v ČR. K čemu je dobrý? Jakub Kárník 7.7.2022