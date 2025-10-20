TP-Link do Česka přinesl chytrou chůvičku s dvěma objektivy. Detekuje pláč a analyzuje spánek dítěte Hlavní stránka Zprávičky TP-Link uvedl dětskou chůvičku Tapo C840 s duální optikou a 2K rozlišením Nabízí AI detekci pláče, sledování pohybu a analýzu spánku dítěte Stojí 3 999 Kč a funguje bez nutnosti jakéhokoli předplatného Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Společnost TP-Link rozšířila řadu chytrých kamer Tapo o nový model Tapo C840, zaměřený především pro rodiče malých dětí – prezentuje se tedy především jako chůvička. Novinka spojuje kvalitní obraz, umělou inteligenci a praktické funkce, které pomáhají sledovat dítě bezpečněji a s větším klidem. Na našem trhu je novinka k dispozici za 3 999 Kč. Hlavní senzor s 2K rozlišením v doprovodu teleobjektivu Chůvička je vybavena dvěma objektivy – širokoúhlým 2K (4 MP) pro celkový přehled o místnosti a teleobjektivem s rozlišením 1080p pro detailní pohled na tvář dítěte. Kamera se dokáže otáčet o 360° a naklánět o 114°, takže rodiče mají jistotu, že jim nic neunikne. Funkce inteligentního sledování pohybu navíc zajišťuje, že dítě zůstane neustále v záběru. Umělá inteligence, která opravdu pomáhá Vestavěná AI dokáže rozpoznat pláč dítěte, zakrytý obličej nebo opuštění vymezené bezpečnostní zóny. Na všechny události kamera okamžitě upozorní prostřednictvím aplikace Tapo, aniž by bylo potřeba předplatné. Díky funkci Safety Fence si mohou rodiče nastavit virtuální hranice, aby věděli, kdy se dítě pohybuje mimo bezpečný prostor. Funkce pro klidný spánek a lepší přehled Tapo C840 nabízí obousměrnou komunikaci s potlačením šumu, přehrávání ukolébavek a bílého šumu pro snadnější usínání. Noční vidění využívá neviditelné infračervené světlo, které dítě neruší, a chytré noční světlo lze ovládat tlačítkem Tapo nebo přímo z aplikace. TP-Link Tapo C840 se dodává se třemi typy montážních stojanů. Chůvičku tak lze umístit na zeď nebo zábradlí dětské postýlky Zajímavou funkci představuje analýza spánku, která sleduje délku a kvalitu odpočinku a z dat vytváří denní i týdenní reporty. Kamera umí také automaticky pořizovat snímky a krátká videa důležitých okamžiků – od prvních úsměvů po první krůčky – a ukládat je na microSD kartu (až 512 GB) nebo do cloudu Tapo Care. Bezpečí a snadné propojení se smart home Soukromí hlídá fyzické zakrytí objektivu, nastavitelné zóny soukromí a 128bitové šifrování AES. Kamera se instaluje jednoduše – lze ji umístit na stůl, stěnu nebo připevnit k postýlce. Kromě aplikace Tapo podporuje i hlasové ovládání přes Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a Samsung SmartThings. Už jste někdy zkoušeli chytrou dětskou chůvičku? Jakou funkci byste ocenili nejvíc? Zdroje: TZ, TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024