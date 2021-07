Ještě než si představíme TOP 5 nejlepších online her zdarma na Android 2021 si pojďme ujasnit jeden fakt. Hraní na telefonech vydělává vývojářům zdaleka nejvíce peněz. Mobilní trh je výdělečnější než hraní na počítačích, herních konzolích, macOS zařízeních nebo handeldech dohromady. Ať se nám to líbí nebo ne, mobilní trh raketově roste a dnešní (nejen) děti kolikrát nepotřebují pořádný PC, ale na Fortnite jim stačí telefon s velkým displejem a gamepad. V tomto článku jsme se ale zaměřili schválně na tituly, které jsou na telefony dle našeho názoru vhodné. Když je se doma nudíte, vždycky si přece zapnete radši konzoli/počítač než telefon. Jenže co když jedete autobusem a víte že bude cesta trvat 20 minut? Můžete se i přesto zabavit nějakou multiplayer hrou? Samozřejmě.

Brawl Stars

Brawl Stars je jedna z nejpopulárnějších Android her vůbec. Patří pod křídla studia Supercell, které stojí za neméně populárními hrami jako Clash of Clans nebo Clash Royale. Jedná se o střílečku ze třetí osoby, přičemž je ve hře hned několik módů. Můžete hrát buď proti počítači nebo v multiplayeru, přičemž nejhranějším módem je 3v3. Hráči si mohou vybírat a kupovat různé skiny na své postavičky a samozřejmě nechybí ani levelování. Na zkrácení dlouhé chvíle je Brawl Stars ideální, jelikož nemusíte nic složitě nastavovat, ale skočíte rovnou do hry.

Brawl Stars Supercell

Call of Duty: Mobile

Pamatujeme si doby, kdy jsme o hraní počítačových her na telefonech snili. Nejen Call of Duty: Mobile však učinilo tento sen realitou, jelikož nám zabalilo opravdu kvalitní online střílečku na cesty. Potkáte zde známé postavy, zbraně nebo mapy inspirované původní sérií. Když jsme poprvé hráli legendární mapu Crossfire, která se poprvé objevila v Call of Duty: Modern Warfare z roku 2007, dýchla na nás opravdu velká dávka nostalgie. Pokud jste někdy hráli původní hry na počítačích či konzolích a nemáte do čeho píchnout, Call of Duty: Mobile vás jistě překvapí.

Call of Duty®: Mobile - Season 5: In Deep Water Activision Publishing, Inc.

Fortnite

Fortnite asi každý z nás zná a netřeba jej nijak extra představovat. Ve zkratce jde o battle-royale hru, ve které jde o to, abyste zůstali jako poslední živí. Opět jde o jednu z nejpopulárnějších Android her, přičemž jedna hra trvá 15-25 minut, takže na cestu autobusem naprosto ideální. Je potřeba dodat, že Fortnite se v aktuální době nenachází v Google Play a musíte si jej stáhnout přes Epic Store Launcher.

FIFA Football

Máte rádi fotbal a hráli jste někdy sérii FIFA? Pak rozhodně stojí za vyzkoušení hra FIFA Football od EA Sports, která je zdarma. Herní režim Ultimate Team je velmi podobný tomu z konzolí či počítačů, takže musíte sbírat kartičky hráčů a zároveň dbát na souhru, abyste z nich vymáčkli maximum. Samozřejmě lze postup urychlovat nákupem FIFA Points, za které si pak můžete kupovat balíčky s dalšími kartičkami, ale když jste alespoň trochu šikovní, můžete mít kvalitní tým bez toho, aniž byste do hry dali korunu.

Shadowgun Legends

Hráli jste někdy hru Destiny, popř. ještě populárnější Destiny 2? Jedná se o skvělou FPS střílečku a jedno takové “Destiny pro mobilní telefony” mají na starost vývojáři ze studia Madfinger Games. Hra se jmenuje Shadowgun Legends a co je na tom všem nejlepší? Nechybí zde český jazyk a to proto, že vývojáři jsou rovněž z Brna. A právě toto město ve hře zastupuje metropoli civilizovaného světa, jelikož ostatní oblasti a jiné planety obklopují mimozemšťané. Za nás se jedná o jednu z nejlepších her na Android vůbec a to jak z pohledu hratelnosti, tak i z pohledu perfektního grafického zpracování.

SHADOWGUN LEGENDS - FPS PvP and Coop Shooting Game MADFINGER Games

Jaké další online hry hrajete?