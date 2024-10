Oppo Find X7 Ultra vede žebříček s rekordním skóre 160 bodů

Honor dominuje tabulce se 6 modely v TOP 10

Výdrž baterie není vše, důležitá je i rychlost nabíjení

Výdrž baterie je pro většinu uživatelů jedním z klíčových parametrů při výběru nového smartphonu. Renomovaný server DxOMark se před časem začal kromě fotoaparátů zabývat i dalšími klíčovými aspekty mobilních telefonů a to včetně baterie. Nedávno aktualizoval své žebříčky, tak se pojďme mrknout, které telefony jsou na tom dle něj nejlépe.

Oppo překvapivě na vrcholu

Překvapivým vítězem se stalo Oppo Find X7 Ultra, které dosáhlo rekordního skóre 160 bodů. A to i přesto, že disponuje “jen” 5000mAh baterií. DxOMark bere u baterie v potaz několik faktorů od výdrže samotné přes rychlost nabíjení až po “autonomii”, která ukazuje, po jak dlouhou dobu je schopen telefon vydržet, když je vybitý a stráví 5 minut na nabíječce. Čistě teoreticky se tak do popředí mohou dostat telefony, které nemají samotnou výdrž nikterak excelentní, ale dominují například v rychlosti nabíjení. To však není případ Oppo. Dle testů totiž dokáže vydržet naživu 2 dny a 19 hodin. Ukazuje se tak, že kapacita není vše a klíčovou roli hraje i optimalizace.

Honor válcuje konkurenci

Druhé místo obsadil Honor Magic6 Pro se 157 body. Vůbec značka Honor v žebříčku naprosto dominuje – v TOP 10 má hned 6 modelů! Na bronzovém stupínku se dělí Honor Magic6 Lite a Honor X9b, oba se 156 body a 5800mAh baterií. Na evropském trhu se však prodává varianta s menším 5300mAh akumulátorem, takže tuto informaci berte s určitou rezervou. Zajímavostí ale je, že Honor nabízí skvělou výdrž i u levnějších modelů střední třídy. Magic5 Lite 5G získal 152 bodů, X7b pak 151.

Kompletní top 10 žebříček

Oppo Find X7 Ultra – 160 bodů Honor Magic6 Pro – 157 bodů Honor Magic6 Lite – 156 bodů Honor X9b – 156 bodů Honor Magic5 Lite 5G – 152 bodů Honor X7b – 151 bodů OPPO Find X6 Pro – 151 bodů Honor Magic6 Lite – 150 bodů Honor X7a – 147 bodů Oppo Reno12 Pro – 147 bodů

Jak je to s výdrží doopravdy?

Překvapivě v žebříčku chybí značky jako Samsung, Apple nebo Xiaomi. Zejména absence Samsungu a Applu může být překvapivá, ale jak už jsem psal výše, výdrž samotná není jediný (a jak se ukazuje, tak dle metodiky ani extra klíčový) faktor. Svého zástupce má jihokorejský gigant až na 16. pozici a to Galaxy S23 Ultra. Ta se chlubí podobnou výdrží jako Find X7 Ultra od Oppo, ale má znatelně pomalejší nabíjení. O hodinku lépe než současný král je na tom iPhone 13 Pro Max, avšak ten si za svou “rychlost” vysloužil až 27. pozici. Loňský 15 Pro Max je pak dokonce až o deset míst za tři roky starým jablkem.

