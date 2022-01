Benchmark AnTuTu nám pravidelně každý měsíc servíruje seznam nejvýkonnějších telefonů a ani prosinec 2021 není výjimkou. Je celkem neobvyklé, že by se na samotném vrcholu držel už tři měsíce po sobě jeden a ten samý telefon, ovšem Xiaomi Black Shark 4S Pro se to stále daří. Benchmark do svých žebříčků zatím nedává telefony s čipsetem Snapdragon 8 Gen1 a právě kvůli tomu je na prvním místě stále Xiaomi.

AnTuTu má žebříček TOP 10 nejvýkonnějších telefonů za prosinec 2021

Dá se však očekávat, že se telefony jako třeba Xiaomi 12 do lednového žebříčku dostanou. K tomu, aby se telefon dostal do těchto žebříčků je zapotřebí, aby bylo otestováno alespoň 1 000 kusů. Samozřejmě v žebříčku nalezneme další velmi výkonné telefony jako třeba ASUS ROG Phone 5s, vivo iQOO 5, vivo X70 Pro+ nebo třeba ohebné Oppo Find N. Desítku uzavírá Oppo Find X3 Pro.

Samozřejmě nechybí také žebříček, kde jsou zahrnuty telefony střední třídy, kde v drtivé většině tikají čipsety z řady Snapdragon 7xx. Na vrcholu se nachází model iQOO Z5, na druhém pak Honor 60 Pro.

Kolik bodů v AnTuTu má váš mobil?

Zdroj: GSMArena