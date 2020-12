V internetovém obchodě Wish seženete snad úplně všechno, vlastně je to taková obdoba AliExpressu nebo eBay, akorát má velkou působnost v Evropě. Kvalita produktů není vždy top, ceny tomu na druhou stranu odpovídají. Celkem často pak Wish nabízí akce na produkty, kterých se potřebuje zbavit, takže, a může tak de facto zdarma vyfasovat třeba hodinky, tričko apod. U některých položek má portál dynamické ceny a jeden produkt najdete i za více jak 5 různých cen.