Tip: S aplikací REFACE můžete propůjčit svůj obličej známým postavám

Říkají vám něco pojmy deepfake nebo face swap? Jde o funkce, které dokáží na obrázku či ve videu nahradit tvář či hlavu u vybrané postavy. Díky chytrým algoritmům tak můžete třeba ze srandy prohodit obličeje členů rodiny na fotce nebo nasadit svou tvář hrdinovi z filmu. Není tu řeč o nějakém obyčejném oříznutí a nasazení, ale o vysoce věrohodné implementaci s notnou dávkou retušování. Svaly se hýbou, vlasy vlají a ústa se otevírají. Pokročilé metody deepfake se pak lidně dají použít třeba pro výměnu hlav prezidentů nebo jiných veřejných osobností. Což je samozřejmě dost nebezpečná věc, ale my se pojďme bavit o zábavě dostupné v našich mobilech. Hodně zábavy s těmito principy momentálně zajišťuje nová aplikace REFACE.

Tento nástroj, který dříve nesl název Doublicat, se zaměřuje na zábavu s přiřazováním obličejů na filmové postavy či celebrity. Pokud jste tedy chtěli někdy zkusit, jak byste vypadali v roli Iron Mana nebo kapitána Jacka Sparrowa, máte možnost. Stačí přední kamerou pořídit fotku obličeje, oříznout ho a pustit se do díla. Aplikace REFACE nabízí také základní možnosti “swapování” (přehazování) obličejů nebo virtuální změnu pohlaví u portrétové fotky, ale to není úplně nová věc. Podobné funkce najdete i u konkurenčních mobilních nástrojů.

Algoritmus ukrytý v pozadí aplikace nese název Reface.AI a je schopný si poradit třeba i s vlastními nahranými GIFy nebo obrázky z galerie. Celý projekt vydělává buď na reklamách, které se v aplikaci objevují, nebo na prémiových uživatelích. Předplatné vyjde na 150 Kč za měsíc, případně na 750 Kč za rok. Mezi jeho výhody patří eliminace reklam, odstranění vodoznaku z výsledných záběrů a neomezený přístup ke všem funkcím.

Zneužití dat se prý obávat nemusíme

Nová aplikace REFACE je extrémně populární. V Obchodě Play má přes 10 milionů stažení a po více než půl milionu hodnocení si udržuje skóre 4,8 hvězdičky. U podobných služeb je samozřejmě otázkou, co se děje s daty, které jsou jim svěřeny. O případech, kdy “zkrášlující” aplikace zneužívá fotky, videa, data nebo snad i jiné údaje z mobilu či počítače, slýcháme každou chvíli. Jak je na tom REFACE? Podle redakce Independent, která se vrhla na analýzu fungování této populární novinky, se není čeho obávat. Média vložená do aplikace jsou uchovávána pouze 24 hodin a to navíc jen za účelem samotných virtuálních proměn. Údajně nehrozí ani to, že by fotky sloužily pro sběr biometrických dat. Oproti konkurenční a kontroverzní FaceApp je na tom tedy REFACE mnohem, mnohem lépe.

