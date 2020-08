Tom Clancy’s Elite Squad oficiálně vychází na Android. Těšíte se?

Přibližně před rokem Ubisoft oficiálně odhalil hru Tom Clancy’s Elite Squad. Jedná se o akční, strategické RPG, které je založeno na předchozích hrách jako Ghost Recon, Splinter Cell, The Division či Rainbow Six. Na co se tedy těšit?

Tom Clancy’s Elite Squad oficiálně vychází

Ve hře nebude samozřejmě chybět hlavní hrdina Sam Fischer, a spousta dalších postav, které můžeme znát z předchozích dílů. Z nich si složíme pětičlenný tým, se kterým budeme bojovat buď proti botům nebo proti skutečným hráčům. Hra má dokonce nabídnout i vlastní příběh a dle slov vývojářů by neměl být jen do počtu. Tak se nechme překvapit.

Tom Clancy's Elite Squad - Military RPG Ubisoft Entertainment

Tom Clancy’s Elite Squad: E3 2019 Trailer

Hra nabídne netradiční kreslenou grafiku, která vypadá zatím celkem povedeně. Pohled bude ze shora, tedy taktický podobně jako můžeme znát například ze série XCOM. Hra vyjde pro systémy iOS a Android, přesné datum vydání je stanoveno na 27. srpna. Hra je nyní již dostupná na Google Play a naše první dojmy jsou velice pozitivní.

Vyzkoušíte tuto hru?

Zdroj: androidpolice.com