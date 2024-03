5 tipů na zboží z Číny: Herní držáky (gripy) na mobil

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z čínského tržiště AliExpress. Dnes potěšíme fanoušky mobilního hraní. Hlavně stříleček a dalších titulů, které vyžadují rychlé, přesné a pro dvě běžné ruce mnohdy i nemožné ovládání. Zaměříme se na gripy neboli dodatečné držáky a ovladače pro mobilní telefony.

Herní ovladač Ipega PG-9083S

Kousek, který se o několik stovek dráž prodává i v českých e-shopech. Je to herní ovladače se vším všudy, tedy i s Bluetooth připojením, díky kterému je bezdrátově ovládána přímo hra a ne jen dotykové plochy na displeji. Hodí se i pro hraní na tabletech.

Cena: 670 Kč

Herní grip MEMO AK77

Ovladač, jeho největším tahákem je aktivní ventilátor, který se stará o efektivnější odvod horkého vzduchu od potícího se mobilu. Tento pomocník již spoléhá na kombinaci ovládání palci a pomocí dotykových triggerů neboli spouští. Za příplatek je verze s větší baterií.

Cena: 290 Kč

Mobilní herní držák ve stylu Nintendo Switch

Tento gamepad na sebe poutá pozornost zejména tím, že se snaží napodobit populární konzoli Nintento Switch. A to jak barevně, tak i rozložením tlačítek. Mohl by tedy vyhovovat hráčům, kteří tuto konzoli mají, případně by chtěli podobný pocit z hraní vyzkoušet. Zde se opět jedná o ovladač s Bluetooth připojením.

Cena: 370 Kč

Ovladač se spouštěmi

Když byla řeč o triggerech neboli spouštích, tento ovladač rovnou dopřává pocit skutečného tahání „kohoutku“. Mechanismus je propojený na fyzická tlačítka pro ovládání pod horním okrajem displeje telefonu.

Cena: 185 Kč

Připínací spouště Stonego

Triggery ještě jednou. Pokud na mobil nechcete připínat velké gripy a stačí vám jen ulevit palcům při ovládání tlačítek daleko na displeji, mohly by vám stačit jen tyto dodatečné spouště. Můžete vybírat z několika druhů.

Cena: 120 Kč

